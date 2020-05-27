Guardian: «расходный материал» — темнокожие американцы оказались в зоне повышенного риска из-за пандемии

Возобновление работы американских компаний и снятие карантинных мер в США окажет пагубное влияние на общественное здравоохранение, пишет The Guardian. Причём, как это часто происходило в истории Соединённых Штатов, наиболее негативный эффект от этих шагов ощутят на себе афроамериканцы.
Президент США Дональд Трамп недавно поделился отредактированным видео, на котором его лицо было наложено на одного из персонажей фильма «День независимости», пишет The Guardian. В этом отрывке американский лидер произносит вдохновляющую речь, а вокруг него начинают собираться люди. При этом Трамп в этом видео сравнивает рядовых работников с воинами.
Однако, как отмечается в статье, для Дениты Джоунс, сотрудницы колл-центра в Далласе, слова главы Белого дома — пустой звук. Для многих темнокожих сотрудников, работающих в жизненно важных сферах, суть этого послания Трампа сводилась не к необходимости вновь открыть экономику, а к более тонким умозаключениям.
«Мы не важны, мы — расходный материал», — заявила Джоунс.
Между тем основными лицами борьбы за возобновление работы компаний стали преимущественно белые, отмечается в статье.
Например, в Мичигане протестующие против карантина, среди которых практически не было афроамериканцев, в боевой экипировке и с оружием в руках прорвались в местный Капитолий. У демонстрантов были вперемешку символы конфедерации, изображения свастики и американские флаги.
При этом среди протестующих против карантина почти не было афроамериканцев. Доля чернокожего населения в Техасе составляет всего 14%, между тем на них приходятся 32% случаев заражения коронавирусом в штате.
Эксперты предупреждают, что отмена указов о необходимости оставаться дома может иметь пагубные последствия для общественного здравоохранения. А социальные активисты предостерегают, что это может привести к ситуации, когда многие будут принесены в жертву ради выгоды немногих.
По мнению критиков, скорее всего, произойдёт то, что часто происходило в истории США: наибольший негативный эффект ощутят на себе афроамериканцы.
Согласно исследовательскому проекту Penn Wharton Budget Model, если США вновь откроются, то даже с соблюдением правил социального дистанцирования пандемия может унести дополнительно 233 тыс. жизней.
Коронавирус уже непропорционально сильнее поразил афроамериканцев из-за распространённости среди них проблем со здоровьем, таких как ожирение, высокое кровяное давление и диабет. Кроме того, пандемия также выявила расовое неравенство в системе здравоохранения и труда США.
У темнокожего населения в два раза чаще, чем у белых, отсутствует медицинская страховка. Вдобавок они чаще живут в районах с недостаточным медобслуживанием.
При этом, как отмечает The Guardian, в США многие отнюдь не считают случайным совпадением то, что призывы возобновить работу бизнеса любой ценой появились как раз после того, как были получены данные, согласно которым коронавирусом в Соединённых Штатах в основном заражаются афроамериканцы и латиноамериканцы.
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