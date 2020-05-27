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Guardian: «расходный материал» — темнокожие американцы оказались в зоне повышенного риска из-за пандемии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Возобновление работы американских компаний и снятие карантинных мер в США окажет пагубное влияние на общественное здравоохранение, пишет The Guardian. Причём, как это часто происходило в истории Соединённых Штатов, наиболее негативный эффект от этих шагов ощутят на себе афроамериканцы.
Guardian: «расходный материал» — темнокожие американцы оказались в зоне повышенного риска из-за пандемии
Reuters
Президент США Дональд Трамп недавно поделился отредактированным видео, на котором его лицо было наложено на одного из персонажей фильма «День независимости», пишет The Guardian. В этом отрывке американский лидер произносит вдохновляющую речь, а вокруг него начинают собираться люди. При этом Трамп в этом видео сравнивает рядовых работников с воинами.

Однако, как отмечается в статье, для Дениты Джоунс, сотрудницы колл-центра в Далласе, слова главы Белого дома — пустой звук. Для многих темнокожих сотрудников, работающих в жизненно важных сферах, суть этого послания Трампа сводилась не к необходимости вновь открыть экономику, а к более тонким умозаключениям.

«Мы не важны, мы — расходный материал», — заявила Джоунс.

Между тем основными лицами борьбы за возобновление работы компаний стали преимущественно белые, отмечается в статье.

Например, в Мичигане протестующие против карантина, среди которых практически не было афроамериканцев, в боевой экипировке и с оружием в руках прорвались в местный Капитолий. У демонстрантов были вперемешку символы конфедерации, изображения свастики и американские флаги.

При этом среди протестующих против карантина почти не было афроамериканцев. Доля чернокожего населения в Техасе составляет всего 14%, между тем на них приходятся 32% случаев заражения коронавирусом в штате.
 
Эксперты предупреждают, что отмена указов о необходимости оставаться дома может иметь пагубные последствия для общественного здравоохранения. А социальные активисты предостерегают, что это может привести к ситуации, когда многие будут принесены в жертву ради выгоды немногих.

По мнению критиков, скорее всего, произойдёт то, что часто происходило в истории США: наибольший негативный эффект ощутят на себе афроамериканцы.

Согласно исследовательскому проекту Penn Wharton Budget Model, если США вновь откроются, то даже с соблюдением правил социального дистанцирования пандемия может унести дополнительно 233 тыс. жизней.

Коронавирус уже непропорционально сильнее поразил афроамериканцев из-за распространённости среди них проблем со здоровьем, таких как ожирение, высокое кровяное давление и диабет. Кроме того, пандемия также выявила расовое неравенство в системе здравоохранения и труда США.
 
У темнокожего населения в два раза чаще, чем у белых, отсутствует медицинская страховка. Вдобавок они чаще живут в районах с недостаточным медобслуживанием.

При этом, как отмечает The Guardian, в США многие отнюдь не считают случайным совпадением то, что призывы возобновить работу бизнеса любой ценой появились как раз после того, как были получены данные, согласно которым коронавирусом в Соединённых Штатах в основном заражаются афроамериканцы и латиноамериканцы.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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