Американский писатель: пока белые американцы сидят по домам, их этнические сограждане рискуют жизнью

Представители темнокожего и латиноамериканского населения чаще умирают от коронавируса и занимаются самой тяжёлой и опасной работой, пока преимущественно белый средний класс отсиживается дома, пишет американский писатель Ишмаэл Рид в Libération. По мнению автора, действующим властям плевать на такую ситуацию — во главе с Дональдом Трампом они и сами нередко транслируют идеи белого национализма.

Как вспоминает американский писатель Ишмаэл Рид в своей статье для Libération, спустя две недели после терактов 11 сентября 2001 года он вместе с супругой Карлой Блэнк приехал в Нью-Йорк и отправился на место трагедии.

«В воздухе можно было уловить отвратительный запах разлагающихся тел и белой пыли, которая некогда была башнями-близнецами», — пишет автор.

Сегодня, по словам Рида, в охваченном пандемией Нью-Йорке снова витают ужасные запахи, поскольку морги не справляются с увеличением числа умерших и тела хранят в грузовиках прямо на улицах. В Бруклине, к примеру, местные жители даже стали жаловаться на невыносимый запах. Как выяснилось, исходил он от машины, в которой тела находились без какой-либо системы охлаждения.

В таких непростых условиях самая тяжёлая работа ложится на плечи представителей темнокожих и латиноамериканских слоёв американского населения, обращает внимание писатель. Именно эти люди занимаются «неблагодарным трудом», в то время как в большинстве своём белый средний класс спокойно работает из дома. Как утверждает Рид, 40% медработников на передовых борьбы с «короной» — темнокожие или латиноамериканцы. Многие представители этих этнических групп работают в домах престарелых, многие отбывают срок в переполненных тюрьмах — везде риск заражения очень высок.

При всех масштабах проблемы есть немало доказательств, что действующие власти не слишком обеспокоены сокращением части «цветного» населения. Это касается и самого президента Дональда Трампа, и его советника Стивена Миллера, чьи предки сбежали в США из имперской России, и экс-советника президента Стива Бэннона, который открыто заявлял, что не хочет, чтобы его дети ходили в одну школу с евреями.

Как обращает внимание автор, сам глава Белого дома нередко размещает у себя на странице в Twitter посты белых националистов. Это очень нравится их единомышленникам, «которые появляются на публике, размахивая свастиками и флагами конфедератов, не понимая, что два этих символа представляют то, что происходит, когда эти самые белые националисты пытаются отстаивать свои убеждения о расовом превосходстве на поле боя — миллионы умирают».

Время от времени обронить что-нибудь, свойственное белому национализму, позволяют себе даже некоторые политические лица. Так, официальный представитель одного из городов штата Калифорния Кен Тёрнейдж заявил, что нужно позволить коронавирусу убивать пожилых и бездомных, потому что это позволит «решить проблему, очень сильно обременяющую» местное общество.

Причём подобные идеи разделяют не какие-нибудь чудаки, а представители американского истеблишмента. Стоит только вспомнить, как высоко многие оценили книгу Чарльза Мюррея «Колоколообразная кривая: Интеллект и классовая структура американского общества» (The Bell Curve), в которой сказано, что темнокожие генетически обладают более низким интеллектом, чем белые, объясняет Рид.

Книгу поддержали довольно влиятельные издания, вроде The New Republic, The New York Times Book Review и The National Review. Но интересно, что сам проект был профинансирован фондом Pioneer Fund, основатель которого Уиклифф Дрейпер очень увлекался евгеникой и в середине 40-х даже ездил в нацистскую Германию, где укрепился в своих взглядах.

Таким образом сегодня «в США это зловоние исходит не только от тел умерших, но и от умов американских лидеров», заключает Ишмаэл Рид.