Fox News: ради «братской любви» CNN закрыл глаза на смертность от COVID-19 в домах престарелых

Действия губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо привели к высокой смертности в домах престарелых, однако CNN не проявляет интереса к этой истории, сообщает Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфелда, всё дело в том, что губернатору и его брату, журналисту CNN Крису Куомо, очень удобно оберегать друг друга от скандалов.

Запрещая людям навещать родных и близких в домах престарелых, штат Нью-Йорк, возглавляемый губернатором Куомо, в то же самое время заставлял эти учреждения принимать инфицированных пациентов. И теперь мы слышим о смерти ещё 1700 человек в этих домах престарелых. Общее число жертв — почти 5 тысяч.



Итак, пока во всём мире предпринимают попытки замедлить распространение (коронавируса. — ИноТВ), эта мера привела к его ускорению. Хорошо, что Крис Куомо, когда брал интервью у своего брата, не дал ему спуску!



КРИС КУОМО, ведущий CNN: Ты теперь считаешь себя привлекательным, потому что ты холостой и в активном поиске? Ты правда считаешь, что всё дело в твоей холостяцкой привлекательности, а не в том, что у людей просто болит душа?

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Я думаю, красота — в глазах смотрящего.



Мм… Полезно иметь брата в новостной индустрии! И брата во власти тоже! Тогда скандалы исчезают по мановению руки. Плюс — высвобождается больше времени, чтобы ругать Трампа!



КРИС КУОМО: Президент признаёт, что от отмены карантина в нашей стране, вероятно, умрёт больше людей. Но нам, видите ли, надо, чтобы страна зажила по-прежнему! Как он может идти на такое, когда он даже не приблизился к тому, чтобы сделать всё возможное для предотвращения новых страданий и смертей?



Ой, правда? А как ты думаешь, что такое этот карантин? Думаешь, злой эгоист Трамп пустил бы под откос величайшую экономику в истории, чисто чтобы поржать? Хотя… погоди-ка, ты, наверное, так и думаешь. И если ты не заметил, мы уже тратим триллионы. С чего бы это? Вообще-то президент говорил об этом больше, чем ты.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: В этой стране было так много смертей, которых могло бы не быть…



После всех этих смертей, смертей, от которых мы страдаем…



Весь мир страдает…



Возможное число смертей…



Страны сейчас страдают…



Это жуткое время, когда видишь столько смертей…



Огромная смертность и экономическое опустошение…



Вирус привёл не только к безмерным физическим страданиям многих людей, но и к психологическим и эмоциональным страданиям…



Это Куомо, конечно же, проигнорировал. Как игнорирует и суровые меры, предпринятые Трампом для борьбы с вирусом. При этом Трамп не приговаривал к смерти беспомощных пожилых людей в домах престарелых. Ясно же, что СМИ хотели бы повесить на него и это!



Вспоминается другая история, оставшаяся без внимания. Её участник — телеведущий, ругающий вас за нарушение самоизоляции.



КРИС КУОМО: Посмотрите на этих дураков! Дураков! Я знаю, что им хочется погулять! Дураки! Это не только ваше дело. Как насчёт других людей? Послушайте, я не буду читать вам морали, это не моя работа, я не ваш папочка…



Ха-ха! Он только что назвал их дураками. Но вы ведь помните этот инцидент с велосипедистом? Как Куомо поцапался с этим парнем, будучи на карантине?*



КРИС КУОМО: Я не хочу, чтобы какой-то осёл, неудачник на велосипеде с толстыми шинами мог подъехать, оказаться передо мной, в моём пространстве и говорить мне (вырезано цензурой. — ИноТВ)… Я не хочу этого слышать!



Это произошло до того, как он инсценировал своё чудесное появление из подвала. Итак, своё благородное негодование Крис бережёт не для друзей и родных, а для вас! Хотя он сам не ангел. Но для CNN братская любовь превыше всего! В том числе правды.



Дата выхода в эфир 06 мая 2020 года.



* Ведущий CNN Крис Куомо заявлял, что болен коронавирусом и не покидает цокольный этаж своего дома. Однако ещё до официального выздоровления он был замечен в городе и без маски (прим. ИноТВ).