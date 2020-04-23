NBC NEWS: пандемия выявила настоящий «кошмар» в американских домах престарелых

В американских домах престарелых систематически выявляют серьёзные нарушения — и так было ещё до начала пандемии коронавируса, передаёт NBC News. Как подчёркивается в сюжете американского канала, нынешний кризис помог пролить свет на «кошмарные» условия, которые уже давно царят в некоторых американских учреждениях для пожилых.

Кризис пролил свет на системные проблемы, существовавшие и до нынешней пандемии.

СКОТТ ЭЙКРИ: Я стараюсь не слишком растеряться от волнения.

Когда отец Скотта Эйкри, Костелл, попал в реабилитационный пансионат для престарелых Gateway в северной Калифорнии, он и понятия не имел, что на учреждение с 2017 года 32 раза налагали штрафы за различные нарушения. В последний раз Скотт смог связаться с отцом в тот день, когда тому проводили тестирование на коронавирусную инфекцию, — а четыре дня спустя врач сообщил мужчине по телефону о его кончине. После этого с ним вышло на связь само учреждение.

СКОТТ ЭЙКРИ: Мой отец умер за 15—20 минут до того звонка — а они мне заявили: «У вас есть один час, чтобы его отсюда забрать».

КЕЙТ СНОУ, корреспондент NBC News: Один час?

СКОТТ ЭЙКРИ: Один час. Так и сказали: «Ну всё, его больше нет, увозите его отсюда, у вас есть час».

В пансионате Gateway на наши звонки отвечать не стали.

Многие дома престарелых делают всё возможное для того, чтобы обеспечить своим подопечным защиту и уход. Однако издание The Washington Post, изучив ситуацию примерно в 650 таких учреждениях, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, обнаружило, что 40 процентов из них были как минимум один раз оштрафованы за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

ТОБИ ЭДЕЛЬМАН, старший юрист организации Center for Medicare Advocacy: Мы можем заявлять о том, что в домах престарелых есть проблемы, но никаких мер в результате так и не предпринимается.

Количество штрафов, налагаемых на дома престарелых, при администрации президента Дональда Трампа сократилось.

Центр Andover в штате Нью-Джерси, где, как обнаружила полиция, тела умерших просто складывали кучей в отдельной комнате, имел рейтинг «значительно ниже среднего» и получил десятки штрафов. Сегодня мы побеседовали с двумя бывшими сотрудниками центра, которые пожелали сохранить анонимность; оба они уволились совсем недавно — и говорят, что условия были кошмарными даже до начала пандемии коронавируса.

БЫВШИЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ANDOVER: На полу, и в коридоре, и в спальнях была моча и экскременты, просто мерзость. А когда пришёл вирус, всё стало в десять раз хуже.

ДРУГОЙ БЫВШИЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ANDOVER: Я был в маске — но только потому, что приносил из дома свою. Выдавать мне маски никто не стал.

БЫВШИЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ANDOVER: Даже когда я заболел, меня всё равно пытались заставить выйти на работу.

КЕЙТ СНОУ: Они требовали, чтобы вы вышли, несмотря на то что у вас были симптомы?

ДРУГОЙ БЫВШИЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ANDOVER: Да.

Представители Andover сегодня сообщили NBC News, что по-прежнему убеждены в том, что инспекция властей штата «подтвердит, что учреждение адекватным образом реагирует на беспрецедентные вызовы, брошенные нынешней пандемией».

Семья Скотта Эйкри планирует подать иск против пансионата Gateway, а окружной прокурор открыл в отношении учреждения уголовное дело.

СКОТТ ЭЙКРИ: Мы не хотим, чтобы подобное случилось с кем-нибудь ещё. Это что-то просто немыслимое.

Кейт Сноу, NBC News.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.