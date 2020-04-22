Guardian: Трамп на 60 дней запретил иммиграцию по грин-картам —дальше по ситуации

В среду 22 апреля Дональд Трамп подпишет указ о 60-дневной приостановке иммиграции для претендентов на постоянное проживание в США, то есть на грин-карты, сообщает The Guardian. По словам президента, такая мера поможет защитить рабочие места американцев и может быть продлена, если того потребует экономическая ситуация.

Следуя своему обещанию, президент США Дональд Трамп анонсировал 60-дневную приостановку процесса иммиграции для претендующих на постоянное проживание, сообщает The Guardian. По словам американского лидера, срок действия меры может быть продлён в зависимости от экономической ситуации в стране в связи с кризисом коронавируса.

Как уже отмечал Трамп, главная цель указа, который президент должен подписать в среду 22 апреля, — защитить рабочие места американцев от иностранных конкурентов. Теперь же президент пояснил, что запрет на иммиграцию в первую очередь касается людей, желающих получить грин-карту, а не временных или сезонных работников. При этом неясно, что будет с иммигрантами, чьи заявки на вид на жительство, находятся на рассмотрении в данный момент.

«Поставив на паузу иммиграцию, мы поможем нетрудоустроенным американцам стать первыми в очереди, когда Америка выйдет из режима самоизоляции — это очень важно. Было бы неправильно и несправедливо, если бы американцев, сокращённых из-за вируса, заменила новая рабочая сила из-за границы. В первую очередь мы должны позаботиться об американских работниках», — прокомментировал американский лидер.

Трамп добавил, что приостановка процесса иммиграции для претендующих на постоянное место жительство в США продлится 60 дней, а потом, исходя из ситуации, власти могут отменить запрет или продлить его ещё на месяц, а то и больше. «Мы хотим защитить наших американских работников, и, думаю, в будущем будем предпринимать всё больше мер в этом направлении», — заявил Трамп.

Как обращает внимание The Guardian, в прошлом году грин-карты получили порядка миллиона человек, большая часть из них — иностранцы, состоящие в браке с гражданами США. Теперь же продюсер CNN Александер Хантер-Михалич жалуется: «Вопрос о продлении грин-карты моей жены сейчас находится, или находился, на рассмотрении. Как новый указ скажется на её ситуации?»

По наблюдениям The Guardian, инициатива Трампа многих застала врасплох и вызвала волну возмущения среди демократов и борцов за права иммигрантов. Потенциальный кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден считает: «Вместо того чтобы принимать оперативные и эффективные меры, чтобы нарастить масштабы тестирования, Дональд Трамп постит твиты подстрекательсткого толка об иммигрантах в надежде, что он сможет отвлечь всеобщее внимание от правды: он реагировал слишком медленно, чтобы сдержать этот вирус, и теперь мы все за это расплачиваемся».

Президент Национального иммиграционного форума (National Immigration Forum) Али Нурани напомнил: «Своим призывом приостановить иммиграцию в США президент Трамп игнорирует реальность — тот факт, что иммигранты стоят плечом к плечу вместе с американскими гражданами на передовых борьбы с коронавирусом и помогают нам пережить пандемию. Как много семей остались бы без медицинских услуг, еды и много другого, если бы иммигранты не работали бок о бок с американцам по праву рождения — вчера, сегодня завтра?»

Британское издание отмечает, что на практике из-за пандемии и без нового указа иммиграционная система США оказалась парализована: действует запрет на въезд для приезжающих из Китая, Ирана и частично Европы, приостановлено рассмотрение заявок на визы. Кроме того администрация Трампа воспользовалась моментом и, по сути, свернула программы для беженцев.