Euronews: из-за коронавируса Европа отвернулась от мигрантов

Все спасательные операции в Средиземном море временно приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Европейцам теперь не до мигрантов: из-за карантина страны ЕС ввели жёсткий контроль на своих границах и категорически отказываются принимать вновь прибывших, а обстановка в действующих лагерях для беженцев просто катастрофическая, передаёт Euronews.
Гуманитарная ассоциация SOS Méditerranée, которая на протяжении последних четырёх лет спасала и мигрантов в Средиземном море, объявила, что приостанавливает все операции. Причина — эпидемия коронавируса.
Как говорят активисты, все без исключения страны Южной Европы полностью закрыли свои порты и наотрез отказываются принимать мигрантов из стран Африки, чтобы не усугублять санитарный кризис. Обстановка в специальных центрах по приёму беженцев и мигрантов и ранее была близка к катастрофической: слишком большое число людей, отстутствие средств гигиены.
Однако теперь к этому добавилась еще и эпидемия. В случае заражения никакой возможности изолировать больных просто нет. Так, в начале апреля власти Греции закрыли на карантин весь миграционный центр в 40 километрах от Афин после того, как коронавирус был выявлен у одного из беженцев.
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