Guardian: «Мы же умрём!» — застрявшие в США на карантине мигранты «умоляют» о депортации

В США несколько десятков мигрантов ведут борьбу за освобождение из центра содержания Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), где их поместили на карантин в связи с подозрением на коронавирус, пишет The Guardian. По данным британского издания, условия карантина оказались настолько чудовищными, что некоторые из задержанных согласны даже на депортацию — даже те из них, кто ранее пытался получить политическое убежище.

Несколько десятков мигрантов, задержанных ранее Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), а позже принудительно изолированных в связи с обнаружением у одного из них симптомов коронавирусной инфекции, пожаловались на «жестокие» условия в центре временного содержания мигрантов, сообщает The Guardian. Как поведали трое мужчин из группы в телефонных разговорах с корреспондентами британской газеты, они уже обратились к американским властям, «умоляя» выпустить их, и для некоторых из них пребывание в центре оказалось настолько невыносимым, что они предпочтут ему даже перспективу депортации. По данным The Guardian, мужчины, которые содержатся в одном из «исправительных центров» прихода Уинн штата Луизиана, заявили, что их просьбы предоставить им маски, обеззараживающие средства для рук, перчатки и чистящие средства были проигнорированы.

«Мужчины в нескольких телефонных разговорах описали кошмарные потрясения, испытанные ими за минувшие две недели, рассказав о вопиющих нарушениях своих прав и отказе сотрудников ICE предоставлять им какую-либо информацию — им сообщили лишь, что они будут находиться в некоем карантине, — пишет The Guardian. — Они также сообщили, что семь задержанных из их группы были на этой неделе депортированы рейсом в Колумбию, когда из карантинного периода в две недели минуло лишь четыре дня — а это, если информация подтвердится, будет нарушением самых базовых стандартов в плане борьбы с распространением коронавируса».

«Люди пишут в суд письма с просьбами их как можно скорее депортировать. Они не хотят больше бороться», — цитирует The Guardian одного из мигрантов, прибывшего в США из Сальвадора. По словам мужчины, он также пытался добиться собственной депортации, а кроме того, пытался помочь с этим же вопросом другому задержанному, который хотел получить в Соединённых Штатах политическое убежище. «Он мне сказал: «Я лучше домой поеду, чем буду сидеть в этой тюрьме», — заявил собеседник The Guardian. — ICE должна немедленно всех отпустить».

Согласно информации, имеющейся у The Guardian, среди задержанных, пожаловавшихся на условия содержания и потребовавших отпустить мигрантов, оказался доктор Сирус Асгари — 59-летний иранский учёный, который ещё в прошлом году был оправдан американским судом, однако по-прежнему находится под угрозой депортации. По словам Асгари, мигранты, попавшие теперь на карантин, изначально содержались в распределительном центре содержания в луизианском городе Александрия, куда ICE на тот момент продолжала свозить задержанных мигрантов со всей страны, отказываясь при этом предоставлять им даже самые простые средства защиты от заражения. 26 марта сотрудники александрийского центра установили на входе в помещение, где спали мигранты, знак, где было указано, что комната находится «под медицинским наблюдением» в связи с «высоким риском» присутствия коронавирусной инфекции, рассказал The Guardian иранский учёный.

Как поведал Асгари, он слышал, что у одного из задержанных началась лихорадка, однако сотрудники ICE отказались что-либо объяснять задержанным и не ответили на вопрос, связана ли ситуация с коронавирусом. «Все начали паниковать, — рассказал иранец в беседе с корреспондентом The Guardian. — У нас там было два пожилых человека за 70, а ещё люди с недугами лёгких, хоть и помоложе. Один парень стал плакать и говорить: «Моя жизнь в опасности, мы заразились». Другие люди кричали: «Дайте нам масок! Мы же умрём!».

Один из сотрудников ICE сказал мигрантам, что им не о чем волноваться, однако персонал центра впоследствии полностью изолировал находящихся в помещении людей от остальных задержанных — а это, по мнению Асгари, позволяет предположить, что мужчин фактически поместили на карантин. Вместе с тем, как отметил иранский учёный, семеро членов группы спустя несколько дней были депортированы в Колумбию.

Как заявили собеседники The Guardian, оставшихся мигрантов — всего около 30 человек — после этого этапировали в Уинн, но разъяснять ситуацию им всё равно не стали. Однако когда мужчины стали проходить медосмотр, они попросили у медсестры показать им их карты — и оказалось, что у всех мигрантов из группы значилось «возможное заражение коронавирусной инфекцией», а в качестве «даты освобождения» было указано 8 апреля, что как раз соответствует 14-дневному карантинному периоду, говорится в материале The Guardian. По словам Асгари, мужчин после прибытия в Уинн поместили вместе с 12 другими задержанными, у которых тоже подозревали коронавирус.

«Мы для них — просто цифры, им плевать, — пожаловался мигрант из Гватемалы, который был этапирован из Александрии в Уинн вместе с Асгари. — Я очень напуган. Тебя сажают в тюрьму вместе со всеми этими людьми, а ты даже не знаешь, откуда они приехали. Это бред какой-то». Как поведал мужчина в беседе с The Guardian, он прожил в США более десяти лет, и был задержан в Нью-Йорке в середине марта во время одного из рейдов ICE, которая не прекращала аресты даже на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в США. По словам собеседника The Guardian, информации о его деле ему почти не предоставили: «Я пытаюсь что-то сделать, но не могу. На суд меня не отправляли, вообще ничего не сделали. Просто возят меня туда-сюда».

Все трое мигрантов, беседовавших с The Guardian, назвали условия своего содержания «чудовищными»: все обязанности по уборке возлагаются на самих задержанных, и на 44 человека у них есть только один душ и два унитаза. Спят мигранты на расстоянии чуть более полуметра друг от друга, а влажность в помещении такая, что на кроватях видно ржавчину, а простыни насквозь промокают. «Когда мы туда вошли, все были просто поражены бытовыми условиями, — рассказал Сирус Асгари, который страдает респираторными заболеваниями и «рискует в таких условиях умереть». — Всё это досадно, отвратительно и унизительно. Нас выпускают на открытый воздух на час в сутки — и это единственное, что можно назвать хорошим». По словам Асгари, к пятнице большая часть задержанных стали испытывать симптомы простудного заболевания; у самого иранца появился сильный кашель. Вместе с тем, температуры у мигрантов нет, а потому они надеются, что речь всё же идёт не о коронавирусе.

Мужчина из Сальвадора рассказал, что сотрудники центра содержания ежедневно измеряют у мигрантов температуру, однако никаких других профилактических мер они не проводят. Как подчеркнул мужчина, ICE следует рассмотреть вопрос о том, чтобы выпустить мигрантов из США «ради собственной же безопасности», и хотя сам он не знает, какова ситуация с коронавирусом в Сальвадоре и безопасно ли ему будет возвращаться, он «отчаянно» желает покинуть центр содержания, поскольку, находясь в нём, рискует подхватить инфекцию от персонала или других задержанных.

Как позже поведал The Guardian доктор Асгари, сальвадорец всё же был депортирован в пятницу. Сам иранский учёный сейчас также пытается добиться собственной депортации в Иран, даже несмотря на то, что пандемия сильно затронула его родную страну. По словам адвоката Мехрнуш Язданьяр, которая общалась со многими мигрантами, содержащимися в Луизиане, и помогает семье Асгари, задержанные пытаются любыми способами выбраться из центра ICE, и даже те из них, кто пытался получить политическое убежище, требуют отправить их обратно, что подтверждает их заявления об ужасных условиях содержания.

Официальный представитель ICE Брайан Кокс, отказавшись отвечать на многие конкретные вопросы корреспондентов The Guardian, сообщил, что в Александрии коронавирусная инфекция не была выявлена ни у одного задержанного. Как пояснил Кокс, ICE распределяет задержанных мигрантов по «медицинским группам», отделяя потенциально заражённых людей от остальных, но «то, что человека помещают в группу потенциально заражённых, не означает, что он обязательно заражён». Чиновник также обвинил мигрантов, побеседовавших с The Guardian, в распространении «ни на чём не основанных слухов и ложных сведений», однако не стал уточнять, что из сказанного мужчинами не соответствует действительности; он, впрочем, отметил, что все задержанные ICE люди по прибытии в центры содержания проходят тестирование на коронавирусную инфекцию в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США, а также получают необходимые предметы личной гигиены и медицинскую помощь, говорится в материале британской газеты

Как подчёркивает обозреватель The Guardian, свидетельства мигрантов подтверждают озвучиваемые американскими правозащитниками вот уже несколько недель опасения по поводу того, что центры содержания мигрантов ICE по всей стране могут на фоне пандемии превратиться в «смертельные ловушки». В частности, в организации защиты прав мигрантов Al Otro Lado уже заявляли, что в крупнейшем центре ICE в штате Калифорния у задержанных нет доступа даже к самым базовым средствам личной гигены и что персонал поместил некоторых из них на карантин без объяснения причин. По мнению правозащитников, единственный способ это предотвратить и замедлить распространение коронавируса — это освободить всех или большинство содержащихся в центрах людей, отмечает автор статьи.