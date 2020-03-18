Le Figaro: коронавирус перевёл переговоры по сирийским беженцам в видеоформат

Изначально планировалось, что переговоры между Турцией, Францией, Великобританией и Германией по сирийским беженцам пройдут в Стамбуле, пишет Le Figaro. Однако в итоге из-за эпидемии коронавируса их пришлось проводить в формате видеосвязи. Как отмечает автор статьи, сторонам удалось достигнуть согласия по предоставлению гуманитарной помощи и прекращению огня, но камней преткновения ещё много.

Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры со своими коллегами из Германии, Франции и Великобритании по видеосвязи, чтобы обсудить вопрос о сирийских мигрантах, пишет Le Figaro. По словам автора статьи, изначально планировалось, что переговоры пройдут в Стамбуле, но им помешала эпидемия коронавируса.



Как напоминает журналистка, критический момент в миграционном кризисе наступил в феврале, когда Турция открыла свои границы с Европой для потока беженцев. Тем самым Анкара хотела, чтобы европейские страны в большей степени включились в разрешение ситуации в Идлибе. Вместо этого такой шаг расценили как нарушение соглашения от 2016 года.



В том соглашении были положения, которые позволили сократить волну беженцев в обмен на финансовую помощь Анкаре со стороны европейцев, за счёт которой Турция и содержала мигрантов. Теперь же Турция утверждает, что обещания облегчить процедуру получения шенгенских виз для выходцев из Турции не были выполнены.



Кроме того, она ожидала, что европейцы если не предоставят ей военную поддержку в Идлибе, то хотя бы окажут давление, необходимое, чтобы сохранить перемирие, о котором они договорились с Россией. А также в Анкаре напоминают о планах по строительству постоянного жилья на севере Сирии, чтобы туда можно было переселить беженцев.



Европа, в свою очередь, критикует такой «шантаж» мигрантами со стороны Турции, утверждая, что Турция сделала беженцев своим инструментом. А на обвинения Турции в невыполнении договорённостей по визам европейцы отвечают, что сначала Анкара должна была исправить недочёты в демократичности своего государственного управления.



Состоявшийся диалог говорит о некотором родстве позиций по трансграничному предоставлению гуманитарной помощи, по необходимости сохранять прекращение огня. Однако у сторон по-прежнему остаются разногласия. И достигнуть согласия им не удастся, если Анкара не остановит исход беженцев, который она же и организовала, а Евросоюз не предпримет действия, чтобы принять беженцев, пишет Le Figaro со ссылкой на мнение экспертов.