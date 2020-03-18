WP: пытаясь обыграть Путина, Эрдоган проиграл Западу
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии признаков дефицита наличной валюты в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Визит французского лидера Эммануэля Макрона в Москву на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне пока не ставится под сомнение на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, заявил посол Франции в России Пьер Леви.
Кипр с 21 марта вводит двухнедельный запрет на приём пассажирских рейсов из 28 стран, включая Россию, из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Минфин России в 2019 году приобрёл на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила иностранную валюту в объёме 2,977 трлн рублей, следует из проекта доклада Федерального казначейства.
Футболист «Вероны» Маттиа Дзакканьи сдал положительный тест на коронавирус.
В Турции зафиксирована первая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в стране за сутки увеличилось вдвое — до 98 человек, сообщил турецкий Минздрав.
Немецкий футболист «Спартака» Андре Шюррле прибыл в Москву и готов начать двухнедельный карантин.
Кевин Дюрант оказался одним из четырёх баскетболистов «Бруклин Нетс», которые сдали положительный тест на коронавирус.
Объём выявленных Счётной палатой России бюджетных нарушений за 2019 год на 14% превысил показатели 2018 года и составил 884,6 млрд рублей. При этом общее число нарушений сократилось почти вдвое — до 4443.
Турнирный директор Кубка Дэвиса Гало Бланко запустил новый челлендж и передал его российскому теннисисту Андрею Рублёву.
Минздрав Украины заявил, что от коронавирусной инфекции COVID-2019 в Черновицкой области скончалась 33-летняя женщина. Она стала второй жертвой вируса в стране.
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию вокруг чемпионата мира — 2020.
Бельгийские власти вводят режим тотального карантина в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Роджер Мейвезер, бывший тренер и секундант чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, ушёл из жизни в возрасте 58 лет.
Четыре баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» сдали положительный тест на коронавирус.
IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов прокомментировал сообщения об активизации кибермошенников в связи с распространением коронавируса.
Студенты УдГУ будут учиться дистанционно начиная с 18 марта. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рекомендовала жителям региона не водить детей в детские сады в период карантина.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак назвал сумму, необходимую для поддержки российской туристической отрасли в связи с распространением коронавируса.
В пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК России заявили, что неизвестные обстреляли вертолёт Ми-8 с грузом горючего.
Все высшие учебные заведения ХМАО, школы и организации среднего профессионального образования, а также учреждения дополнительного образования с 19 марта перешли на дистанционный режим обучения.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос поделился ожиданиями от боя действующего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс инфицирован коронавирусом и находится в реанимации в одной из испанской больниц.
В Черногории выявили два случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил премьер-министр страны Душко Маркович. Как уточняет РИА Новости, теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
Победитель конкурса «Учитель года России — 2018», учитель обществознания и права в математической школе №1 имени Ибрагимова Алихан Динаев дал рекомендации по дистанционному обучению в условиях коронавируса.
В Омской области объявили режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков.
Врач, ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Сергей Агапкин рассказал, как повысить сопротивляемость организма инфекциям.
В Москве перенесли XI международный форум «Экология», который должен был пройти 30—31 марта.
Заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» РАН Галина Карганова рассказала, как часто нужно пользоваться антисептиком.
Исполнительного директора Женской теннисной ассоциации (WTA) Криса Саймона застало врасплох заявление о переносе Открытого чемпионата Франции по теннису.
Кинокритик Давид Шнейдеров оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.
Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин прокомментировал сообщение о смерти вдовы первого космонавта Юрия Гагарина Валентины.
В случае угрозы развития эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 голосование по поправкам к Конституции может быть перенесено. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.
В Мордовии девятилетняя девочка спасла друга, который провалился под лёд.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о механизмах поддержки банков в России.
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал панику в связи с пандемией коронавируса.
Правительство Венесуэлы обратилось к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении $5 млрд для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В петербургском аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса.
В Краснодарском крае вводят свободное посещение в школах и детских садах с 18 по 20 марта.
В Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста из Санкт-Петербурга при восхождении по туристическому маршруту в Хибинах.
В Амурской области состоялись учения с участием расчётов самоходных артиллерийских установок «Малка».
На проспекте Юности в Ставрополе планируют установить памятник детям войны и труженикам тыла.
В Мурманске организовали проверку по факту смерти 14-летнего подростка на футбольной площадке.
В Карелии завели уголовное дело по факту мошенничества с приобретением муниципального жилья.
В Калужской области обезвредили пять взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
Актриса Эмили Блант рассказала о фильме «Тихое место — 2».