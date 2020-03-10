Welt: сохранили лицо — ЕС и Турция смогли «оживить» соглашение по беженцам

Европейский союз и Турция смогли договориться о продлении соглашения по беженцам, сообщает Die Welt. Турецкий президент и дальше будет препятствовать попаданию мигрантов в Европу в обмен на денежное вознаграждение. Эта сделка позволила обеим сторонам «сохранить лицо» и урегулировать возникший кризис, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Председатель Европейской комиссии поддержала соглашение по беженцам между ЕС и Турцией. Сделка, заключённая в 2016 году, остаётся в силе, заявила она после переговоров с президентом Европейского совета Мишелем и президентом Турции Эрдоганом в Брюсселе. Фон дер Ляйен сказала, что соглашение по беженцам «не мертво», но нужно проанализировать его слабые стороны и добиться улучшений.

Турецкая сторона отметила, что встреча была продуктивной. Эрдоган требует продолжить оказывать ему финансовую помощь в вопросе приёма сирийских беженцев. К тому же он потребовал от НАТО большей поддержки своей операции в Сирии. Впрочем, генеральный секретарь Столтенберг отреагировал на это сдержанно. А теперь поговорим с нашим корреспондентом Кристофером Ваннером, который находится сейчас на границе Турции и Греции в Кастанье. Кристоф, кто же победил? ЕС? Или же Эрдоган смог добиться своего?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я считаю, что в действительности этот разговор позволил сохранить лицо обеим сторонам. Ничего осязаемого пока добиться не удалось, но, по крайней мере, нет проигравших. Победителя я бы объявлял с осторожностью. Было бы наивным ожидать, что после одного разговора удастся урегулировать весь миграционный кризис. Сделать этого не получилось. Никто, я думаю, на это и не надеялся.

Самым важным было — говоря языком политиков — возобновить диалог. Это произошло. По имеющейся информации, ЕС продолжит поддерживать соглашение от 2016-го. Эрдоган должен будет препятствовать попаданию мигрантов и беженцев в Европу, а взамен будет получать деньги. С этим в последнее время были большие проблемы, поэтому и возник нынешний кризис. Обе стороны собираются и дальше вести переговоры.

Я думаю, в конце концов, Эрдоган получит деньги. Возможно, не в желаемом объёме, но он их получит. И тогда он отступит, и уровень напряжённости снизится. Я думаю, в этом вопросе удастся найти общий знаменатель, потому что никто не заинтересован в обострении ситуации.

С нами на связи был Кристоф Ваннер с турецко-греческой границы. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 10 марта 2020 года.