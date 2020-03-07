Das Erste: Эрдоган призвал ЕС заключить новую сделку по беженцам

Нынешние договорённости между Турцией и ЕС в рамках сделки по беженцам больше не действуют, вследствие чего их необходимо переработать, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление Реджепа Эрдогана, сделанное в телефонном разговоре с Ангелой Меркель. Между тем в ЕС подчеркнули, что границы остаются закрытыми. При этом в Брюсселе было решено обсудить возможное увеличение выплат Турции, необходимых для содержания мигрантов.
Спустя неделю после открытия турецкой границы, в дело вступает дипломатия, пишет Das Erste: Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Турецкий лидер сообщил канцлеру ФРГ о том, что предыдущие договорённости касательно сделки по беженцам больше не действуют и должны быть переработаны.
Кроме того, в разговоре зашла речь о результатах встречи между Эрдоганом и Владимиром Путиным, по итогам которой в сирийской провинции Идлиб было обговорено введение режима прекращения огня. Меркель, помимо прочего, обсудила с Эрдоганом способы оперативной помощи людям в Идлибе, а также ситуацию на греческо-турецкой границе.
Между тем лидер партии «Зелёных» Анналена Бербок потребовала заключения новой сделки по беженцам между Турцией и ЕС, заявив, что предыдущая сделка «провалилась». В то же время, Реджеп Эрдоган распорядился о том, чтобы турецкая береговая охрана не позволяла мигрантам на лодках пересекать Эгейское море, сообщает Das Erste. Впрочем, этот шаг не означает отказа от открытия границы, отмечает издание: в отношении мигрантов, пытающихся покинуть Турцию, по-прежнему действует «принцип невмешательства».
Что касается ситуации на греческо-турецкой границе, то она по-прежнему остаётся напряжённой, пишет Das Erste. «Границы не открыты. Люди должны знать правду, если мы хотим избежать критических ситуаций», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, обращаясь к людям, рассчитывающим попасть в Европу. Кроме того, Боррель заявил о том, что ЕС должен улучшить свои отношения с Турцией и Россией. В частности, в Брюсселе обсудят увеличение выделяемых Анкаре средств на содержание мигрантов.
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