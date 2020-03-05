N-TV: канцлер Австрии обвинил Эрдогана в «атаке на Европу»

На фоне миграционного кризиса в Греции канцлер Австрии Себастьян Курц ясно высказался против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает N-TV. По его словам, Анкара пытается «организовать атаку на Европу», используя для этого беженцев и мигрантов. Чтобы не допустить повторения 2015 года, Вена призывает усилить защиту внешних границы ЕС.

Эти люди развели небольшой костёр, чтобы не замерзнуть, пока они ждут. В сильные холод они и ещё тысячи других проявляют выдержку и стоят на турецко-греческой границе. Отсюда, с турецкой стороны, до Европейского союза всего несколько сот метров, но службы безопасности Греции не пускают мигрантов. Они оказались в тупике.

В интервью передаче Früstart телеканала N-TV политик от Социал-демократической партии Германии Карс потребовал от Европы быстрого ответа.

ЙОХАННЕС КАРС, политик от Социал-демократической партии Германии: Нужно спасти как можно больше детей, но не спровоцировать потоки беженцев. Так же нужно договориться с Эрдоганом.

Дело в том, что турецкий президент усилил давление на ЕС, после того как объявил об открытии границ с Европой. Эрдоган требует от ЕС справедливой системы распределения беженцев, а также помощи в сирийской войне — от НАТО. Канцлер Германии назвала «неприемлемым» то, что для этих целей он использует беженцев. Канцлер Австрии также ясно высказался против Эрдогана.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: То, что сейчас происходит, — это попытка президента Турции организовать атаку на Европу, используя людей в своих целях. Он использует беженцев и мигрантов, чтобы оказать давление на Европейский союз и Грецию.

Чтобы не повторились события 2015 года, Австрия и многие политики коалиции ХДС/ХСС призывают к усилению защиты внешних границ ЕС. Это подразумевает помощь Греции с целью не допустить попадания мигрантов на греческие острова. Зелёные же, а также СДПГ, напротив, призывают Германию принять мигрантов. Но о том, чтобы достичь соглашения по распределению беженцев в ЕС, пока и речи быть не может.

Дата выхода в эфир 04 марта 2020 года.