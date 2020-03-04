Der Spiegel предложил Меркель три шага к урегулированию конфликта с Эрдоганом

У канцлера Германии Ангелы Меркель есть все необходимые рычаги для урегулирования миграционного кризиса на границе Турции с Грецией и Болгарией, пишет Der Spiegel. Для этого ей нужно сделать всего три шага. Выторговать новую сделку с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, помочь ему договориться с Россией и создать в ЕС механизм распределения мигрантов, объясняет автор статьи Кристоф Шульт.

«Мы справимся», — пообещала канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 году во время миграционного кризиса, напоминает Der Spiegel. В слове «мы» прозвучало и личное обещание главы ФРГ: «Я справлюсь». И поначалу она его выполняла: смогла договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы он не пускал сирийских беженцев в ЕС в обмен на финансовую поддержку со стороны Брюсселя.

Теперь же, когда Анкара открыла границу с Грецией и Болгарией, для канцлера вновь настало время действовать, призывает автор статьи Кристоф Шульт. Без сомнений, Эрдоган использует беззащитных людей в своих политических целях, признаёт немецкий журналист, но и его можно понять: это не он виноват в наплыве беженцев, а сирийский лидер Башар Асад и его «государства-протекторы» Россия и Иран. Европейцы же бросили Турцию один на один с этой проблемой. Главный просчёт ЕС заключается в том, что с 2015 года по инициативе Меркель он занимался только лишь лечением симптомов миграционного кризиса, а не его первопричины, объясняет Der Spiegel.

«Горькая правда» заключается в том, что за девять лет с начала гражданской войны немецкие власти не предприняли никаких серьёзных усилий для того, чтобы урегулировать конфликт в Сирии. Если же Меркель хочет исполнить своё обещание от 2015 года, ей нужно сделать три шага, советует автор.

Во-первых, ей нужно выторговать новую сделку с Эрдоганом. «Нравится нам это или нет, Европа зависит от турецкого президента», констатирует Шульт. Поэтому европейцы должны быть готовы пойти на определённые жертвы, в том числе и финансовые. И необходимые рычаги есть. К примеру, сейчас немецкий автомобильный концерн планирует построить в Турции завод по производству машин марки Passat, но сомневается из-за ситуации с правами человека в стране. Меркель могла бы посодействовать в решении этого вопроса. «30 тысяч рабочих мест в обмен на политические уступки Эрдогана — на фоне судьбы беженцев и катастрофической ситуации в Сирии в том, чтобы разыгрывать такие карты в переговорах, нет ничего предосудительного», — считает Шульт.

Во-вторых, Меркель могла бы выступить посредником между главой Кремля Владимиром Путиным и Эрдоганом. Они оба не заинтересованы в обострении ситуации, но слишком горды, чтобы сделать первый шаг. Канцлер Германии могла бы им в этом помочь.

В-третьих, глава ФРГ должна активнее выступать за создание механизма распределения беженцев в ЕС. Она должна лично встречаться и договариваться с теми главами правительств и государств, которые отказываются сотрудничать. В случае необходимости Берлин мог бы повлиять на ход переговоров о распределении следующего бюджета ЕС. Страны Восточной Европы не заинтересованы в сокращении своего денежного довольствия. К тому же после брексита переговорная позиция Германии, страны, которая больше всего отчисляет в совместный бюджет, значительно укрепилась. «Так что рычагов предостаточно, Меркель просто должна быть готова их применить», — заключает Шульт.