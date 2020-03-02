El Periódico: открыв границы беженцам, Эрдоган ударил по Европе «главным политическим орудием»

Отложив решение миграционного кризиса, Европейский союз сделал себе лишь хуже, пишет El Periódico. Теперь президент Турции открыл границы миллионам сирийских беженцев, чтобы преподать урок нерешительным европейцам и заставить Брюссель и НАТО принять его сторону в войне против Дамаска, считает издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал сирийских беженцев своим главным политическим орудием, для того чтобы оказать давление на своих партнёров по НАТО и Евросоюз, надеясь на поддержку в кризисе, пишет El Periódico.

Открыв границы и позволив беженцам свободно направиться в Европу, Анкара обвинила Брюссель в невыполнении своих обязательств по выделению €6 млрд на поддержку более 3,7 млн вынужденных мигрантов, оставшихся в Турции после соглашения 2016 года. Как отмечает издание, это стало возможным в силу неспособности ЕС справиться с миграционным кризисом 2015 года и решить трагедию миллионов людей, искавших для себя лучшее будущее, которое им не удалось найти до сих пор.

При этом решение Эрдогана об открытии границы должно стать уроком для ЕС за его нерешительность в отношении правительства президента Сирии Башара Асада, а также заставить союз взять ответственность за то, что его касается напрямую, а не перекладывать решение проблем на третью сторону.

Так, ещё на момент заключения соглашения с Турцией в 2016 году множество людей ставили под сомнение безопасность страны для сирийских беженцев и, как пишет El Periódico, были правы. События последних нескольких дней подтвердили, что перед Европой встала серьёзная проблема, решение которой Европа отложила, что стало худшим выходом из положения. Если прежде приходилось лишь беспокоиться о способности Турции как третьей стороны, позаботиться о судьбе беженцев, теперь страна стала частью этой проблемы.

Осложняет проблему возросшая уязвимость тех, кто под давлением Анкары, пытается пересечь границу Греции лишь для того, чтобы столкнуться с полицейским сопротивлением и слезоточивым газом.

Таким образом, El Periódico полагает, что пять лет назад Европа попыталась найти выход из миграционного кризиса, а сегодня может столкнуться с ещё более серьёзной проблемой: столкнуться с последствиями гражданской войны в Сирии, которая давно переросла в региональный кризис.