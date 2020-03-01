SRF: потерянные позиции в Идлибе — символ слабости Эрдогана

С развитием конфликта на севере Сирии у Эрдогана остались только плохие варианты, полагает корреспондент швейцарского телеканала SRF. Турецкие наблюдательные посты затерялись на территориях, снова перешедших под контроль сирийской армии, — как символ слабости Эрдогана. Теперь Анкара давит на НАТО и ЕС, грозясь открыть беженцам пути в Европу, но чего ей удастся добиться таким образом, непонятно.

В сирийской провинции Идлиб Турция оказалась в крайне затруднительном положении из-за того, что сама зашла немного дальше, чем следовало, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Президента Эрдогана никогда нельзя было назвать «нейтральным» соседом: он всегда считал себя заступником сирийских противников Асада — во всяком случае, арабских суннитов из их числа, отмечается на сайте телеканала. С начала войны он поддерживал в Сирии мятежников, в том числе исламистов. Теперь ему приходится бороться с последствиями своих действий.

Ещё ни разу за всю сирийскую войну Турция не теряла так много военных после одной атаки, как сейчас. За последние недели Эрдоган существенно нарастил турецкое военное присутствие в Идлибе. Теперь он говорит о развитии конфликта и требует возвращения к перемирию по соглашению в Сочи осенью 2018 года.

Однако у сирийского президента Асада другие планы, отмечает SRF. Он ясно дал понять, что намерен отвоевать обратно «каждый квадратный метр» сирийской земли и готов ради этого на «неописуемые человеческие страдания», утверждает швейцарский телеканал.

Но и Турция тоже не соблюдала свою часть договорённостей, принятых в Сочи, что не способствовало сохранению терпения российского президента Путина и дало Асаду повод начать масштабное наступление.

Как поясняет SRF, Эрдоган должен был удалить из буферной зоны радикалов из числа мятежников — в частности, приближённых к «Аль-Каиде»* исламистов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»**. Кроме того, по соглашению должна была обеспечиваться безопасность автобана между Дамаском и Алеппо для транспорта, идущего через Идлиб.

В действительности не произошло ни того, ни другого. Мнения по поводу того, не мог ли Эрдоган выполнить свою частью Сочинских соглашений или не хотел этого делать, расходятся, отмечает издание.

Что не вызывает сомнений, так это что Асад с российской и, видимо, иранской поддержкой отодвинул линию фронта далеко на север. Половина провинции Идлиб снова находится под правительственным контролем. Некоторые турецкие наблюдательные посты, которые Эрдоган поставил в регионе для наблюдения за буферной зоной, сейчас «затерялись» на территории, контролируемой войсками Асада. По мнению корреспондента SRF, они стали «символом слабости Эрдогана».

Масштабы гуманитарного бедствия в Сирии немыслимы, продолжает швейцарский телеканал. Около миллиона людей столпилось на севере Идлиба, у границы с Турцией, в зимние холода, в ужасных условиях. Граница для них остаётся закрытой: Турция опасается новой огромной волны беженцев. Кроме того, вместе с беженцами из Идлиба в Турцию могут проникнуть мятежники всех мастей, в том числе исламисты, подчёркивает SRF.

Идлиб был оплотом, куда бежали мятежники из других частей Сирии. Где бы правительственные войска ни отвоёвывали контролируемую мятежниками область, боевики, неготовые сдаться, бежали в Идлиб. Однако второго такого Идлиба у них больше нет.

По-видимому, у Эрдогана в этом регионе остались только плохие варианты, полагает автор материала. Самым худшим, с его точки зрения, было бы заморозить конфликт на неопределённое время. Поэтому Турция надеется на международную солидарность, давит и требует помощи от НАТО, а также угрожает ЕС открыть свою границу для беженцев, чтобы они могли перебраться в Европу.

Чего Эрдогану удастся добиться таким образом, неизвестно. Пока что ЕС только призвал Турцию соблюдать её обязательства по миграционному соглашению, в то время как НАТО обратилось к участникам конфликта с призывом немедленно вернуться в Идлибе к перемирию, которого там давно уже нет, заключает швейцарский телеканал.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.