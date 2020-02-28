Das Erste: НАТО осудило удары по турецким войскам в Сирии, но о конкретной помощи Турции речи не шло

После внеочередного заседания НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг осудил удары сирийских правительственных сил по турецким войскам в Сирии, сообщает Das Erste. Столтенберг призвал сирийское правительство и Россию прекратить наступление на позиции сирийских повстанцев в Идлибе. При этом отмечается, что генсек НАТО никак не прокомментировал просьбы Турции о создании бесполётной зоны над Идлибом: о возможной отправке войск НАТО в Сирию речь на заседании также не шла.

НАТО осудило авиаудар по турецким солдатам в Сирии, назвав его «безответственным», сообщает Das Erste: кроме того, альянс выразил соболезнования Турции за смерть 33 её военнослужащих.

После внеочередного заседания НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг призвал сирийское правительство, а также Россию к прекращению наступления на позиции сирийских повстанцев в провинции Идлиб. «Члены альянса осуждают безответственные удары сирийского правительства и России по провинции Идлиб. Мы настоятельно призываем Россию и Сирию к уважению норм международного права», — приводит Das Erste слова Столтенберга. Генсек НАТО также добавил, что Россия и Сирия должны участвовать в деятельности ООН по поиску мирного решения сирийского конфликта.

По словам Столтенберга, внеочередная встреча стала «чётким сигналом солидарности с Турцией». При этом генсек не стал комментировать требования Анкары насчёт бесполётной зоны над северной частью Сирии, сказав только, что члены альянса регулярно проверяют, чем они могут и дальше поддерживать Турцию. Об отправке войск стран НАТО или же об операции по установлению контроля над воздушным пространством Идлиба речи не шло: на такие действия у альянса нет полномочий. Das Erste напоминает, что на данный момент НАТО патрулирует турецкое воздушное пространство, а также оперирует системами ПВО на турецко-сирийской границе.

После гибели 33 турецких военных в минувший четверг Анкара обвинила в этом сирийское правительство и начала наносить ответные удары, сообщает Das Erste. Кроме того, Турция пригрозила открыть границы для мигрантов. В СМИ сообщили о том, что в Измире, Стамбуле и прочих городах организован транспорт, который отвозит мигрантов к морской границе с ЕС.

Эскалация напряжённости в Сирии спровоцировала волну международного беспокойства, сообщает Das Erste. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель у себя в Twitter написал, что существует риск «крупного открытого международного военного конфликта». Пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерреша потребовал немедленного прекращения огня. Представитель Госдепа США заявил о поддержке Турции и потребовал прекращения наступления сирийских правительственных сил и их союзников.

Ссылаясь на информацию из российских СМИ, Das Erste отмечает, что Россия послала к берегам Сирии два военных корабля: кроме того, российское Минобороны заявило о том, что турецкие солдаты не должны были быть в месте, где проводился авиаудар, и Анкара не предупреждала Москву заранее о местонахождении своих военных. Оборонное ведомство также подчеркнуло, что российские самолёты участия в операции не принимали.

Das Erste напоминает, что в последние дни Турция направила в Идлиб тысячи своих солдат для сдерживания наступления сирийских правительственных сил. В рамках сирийского конфликта Анкара поддерживает повстанцев-исламистов: ранее Турция и Россия заключали соглашение по созданию в Идлибе зоны деэскалации.