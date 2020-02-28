FAZ: Турция просит помощи у НАТО после ударов сирийской армии по Идлибу

После гибели 33 турецких военных в результате авиаудара по Идлибу Турция обратилась за помощью к НАТО и международному сообществу, пишет Frankfurter Allgemeine. Кроме того, Анкара открыто пригрозила ввиду «особой ситуации» открыть находящимся в стране сирийским беженцам путь в Европу.
После авиаудара по турецким войскам в сирийской провинции Идлиб, который привёл к множественным жертвам, Турция потребовала помощи у НАТО и международного сообщества, пишет Frankfurter Allgemeine. При этом пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик практически неприкрыто пригрозил выпустить в Европу находящихся в Турции мигрантов ввиду «особой ситуации».
Издание информирует, что воздушная атака на турецкую армию произошла в минувший четверг вечером и унесла жизни как минимум 33 солдат. Анкара возложила ответственность за удар на сирийское правительство, после чего турецкие вооружённые силы начали осуществлять ответные удары по позициям сирийских войск.
Согласно данным турецких СМИ, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонную беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Кроме того, влиятельный американский сенатор Линдси Грэм потребовал введения бесполётной зоны над Идлибом.
Frankfurter Allgemeine напоминает, что Идлиб остаётся последним крупным пристанищем повстанцев в Сирии. В последнее время ситуация в провинции обострилась: Реджеп Эрдоган вновь пригрозил начать военную операцию, в случае если сирийские правительственные силы не отступят из Идлиба до конца февраля.
Как отмечает издание, согласно данным ООН, с начала декабря провинцию покинуло 950 тыс. человек, большинство из которых направилось в Турцию.
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