Der Standard: Турция обратилась к НАТО за поддержкой, чтобы господствовать в небе над Сирией

Турция обратилась за поддержкой к своим партнёрам по НАТО, чтобы обеспечить себе поддержку с воздуха в Сирии, сообщает Der Standard. Анкара запросила противоракетные комплексы Patriot, так как купленные у Москвы С-400 не позволяют сбивать российские самолёты. «Нашей стране угрожают авиаудары», — подчеркнул министр обороны Турции Хулуси Акара.
В ходе своей «сирийской авантюры» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден обходиться без поддержки с воздуха, пишет Der Standard. Небо над Сирией благодаря помощи России контролирует сирийская армия. Последняя операция турецких ВВС в соседней стране была проведена в октябре 2019 года, напоминает австрийское издание.
В это время российские и сирийские боевые самолёты ежедневно бьют по позициям повстанцев, продолжает автор. И чтобы вернуть себе господство в воздухе, Анкара обратилась за поддержкой к своим партнёрам по НАТО. Она попросила предоставить ей два противоракетных комплекса Patriot. «Нашей стране угрожают авиаудары», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акара.
При этом российские системы ПВО С-400, поставленные в страну летом, не пригодны для использования в Сирии, так как их система распознавания «свой-чужой» не позволяет сбивать российские самолёты. Турецкие власти приобрели их после того, как во время неудавшегося путча в июле 2016 года обученные на Западе пилоты встали на сторону восставших и начали совершать авиаудары по целям в Анкаре, в результате чего было повреждено здание парламента.
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