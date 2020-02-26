Главы МИД Европы в статье Le Monde призвали Россию прекратить огонь в Идлибе

Министры иностранных дел разных стран Европы написали открытое письмо в Le Monde в адрес Сирии и России с просьбой прекратить огонь в Идлибе, сесть за стол переговоров с Турцией и не мешать гуманитарным инициативам. При этом они отметили, как важно перейти к политическому урегулированию и правосудию.

В Идлибе разыгрывается новая гуманитарная катастрофа, считают министры иностранных дел европейских стран от Франции до Эстонии, которые написали коллективную статью в Le Monde с призывом к России и Сирии прекратить военные действия и пойти на переговоры.

Начиная с декабря 2019 года Сирия стала проводить более активные операции на северо-западе страны при поддержке России. В результате из зоны боевых действий бежал миллион сирийцев за несколько недель. Лагеря для беженцев переполнены, и некоторым приходится жить в холоде, голоде и при опасности эпидемий. Авторы статьи обвинили Россию в нанесении воздушных ударов по больницам, центрам здравоохранения, школам и убежищам. По их данным, с 1 января там погибло 298 гражданских лиц.

«Мы полностью в курсе того, что в Идлибе присутствуют радикальные группировки. Мы никогда не относились легковесно к проблеме терроризма», — уверяют европейские дипломаты. Но они настаивают, что борьба с терроризмом не должна сопровождаться нарушением международного гуманитарного права.

«Мы призываем сирийский режим и тех, кто его поддерживает, в частности Россию, положить конец этим атакам и вернуться к режиму прекращения огня, о котором договорились осенью 2018 года. Мы их призываем к немедленному прекращению боевых действий и к соблюдению обязательств в рамках международного гуманитарного права, в частности к защите гуманитарных работников и медицинского персонала», — написали авторы статьи.

Также они призвали Россию продолжить переговоры с Турцией, чтобы достигнуть деэскалации в Идлибе и внести свой вклад в политическое урегулирование конфликта. Кроме того, они упомянули о том, что в ближайшее время будет восстановлен в рамках Совета Безопасности ООН механизм по доставке в регион гуманитарной помощи, и попросили Россию не мешать этому процессу.

При этом, по их словам, без политического решения не может быть разрешён сирийский кризис в долгосрочной перспективе. Но они считают, что Дамаск намеренно подрывает процесс, который включал бы все силы из Сирии, блокируя переговоры о сирийской конституции в Женеве. Однако, по их словам, если остаются те же причины, то может повториться та же ситуация с радикализацией и нестабильностью в регионе.

Европейские дипломаты отметили, что Европейский союз — главный, кто поддерживает сирийский народ. Они напомнили, что Европа ввела личные санкции против тех сирийских политиков, кто, по её мнению, способствует продолжению военных действий и на них наживается.

Но также себе в обязанность европейцы ставят борьбу против безнаказанности за военные преступления в Сирии. По их словам, такое правосудие необходимо для устойчивого мира в Сирии. Речь идёт как об отдельной Международной следственной комиссии по Сирии, так и о работе Международного уголовного суда, отмечают авторы коллективной статьи в Le Monde.