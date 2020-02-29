RFI: Эрдогану придётся искать выход из сирийского кризиса на встрече с Путиным

После гибели турецких солдат в Идлибе Анкара обратилась за поддержкой к Западу, однако для разрешения конфликта в Сирии ей по-прежнему необходимо вести переговоры с Москвой, сообщает RFI. Сразу после атаки президент Эрдоган обсудил ситуацию в регионе с Владимиром Путиным и договорился о скорой встрече на высшем уровне.

В четверг в Идлибе во время атаки (предположительно со стороны сирийской армии) погибло по меньшей мере 33 турецких солдата, что заставило Анкару нарастить число дипломатических контактов, пишет RFI. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ищет поддержки у своих западных союзников, однако выход из сирийского кризиса ему по-прежнему придётся обсуждать с Владимиром Путиным, «крёстным отцом» Дамаска.

Издание рассказывает, что после атаки на Идлиб турецкие власти указали на единственного виновного, который является целью их обстрелов: вооружённые силы Башара Асада. Между тем в соцсетях и оппозиционной прессе военные эксперты и бывшие дипломаты настаивают на другой версии событий. По их словам, именно российская авиация ответственна за гибель турецких военных, а Анкара об этом молчит, чтобы не задеть Москву.

Как считает французская газета, одно ясно: президент Турции недооценил объём поддержки, которую Путин готов оказывать Дамаску, а также его нежелание снижать градус напряжённости в Идлибе. Тем не менее, после атаки первые телефонные переговоры Эрдоган провёл именно с главой Кремля. Лидеры двух стран договорились в скором времени встретиться. При этом Москва, которая в последние дни отказывалась от встречи под предлогом загруженности Путина, предложила провести переговоры 5 или 6 марта.

Отмечается, что на встрече обязательно будет обсуждаться вопрос военного присутствия Турции в Сирии. Её задачи здесь не ограничиваются Идлибом: Анкара понимает, что безоговорочный вывод её войск из этой провинции может ускорить в конечном итоге оставление других территорий на севере страны, которые перешли под турецкий контроль в 2016 году. Поэтому, подчёркивает RFI, власти отказываются сдаваться под давлением и атаками, хотя с 3 февраля в Идлибе погибло уже больше 50 солдат.