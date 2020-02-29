FAZ: НАТО не должно тушить разведённый Турцией пожар

Вступая в прямой конфликт с сирийским правительством и в косвенный — с Россией, Турция играет с огнём, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению издания, авантюрное вмешательство Анкары в сирийский конфликт было возможным лишь за счёт членства Турции в НАТО: впрочем, это не означает, что альянс должен сейчас исправлять ошибки Анкары и тушить разведённый ею пожар.

Президент Турции Реджеп Эрдоган играет с огнём, пишет Frankfurter Allgemeine: турецкая армия вступает в прямой конфликт с сирийскими правительственными силами и в непрямой — с Россией.

Эрдоган вмешался в сирийский конфликт по двум причинам, напоминает издание: поначалу он хотел свергнуть Башара Асада, положившись на исламистские вооружённые группировки. После провала этого замысла он направил турецкие войска в Идлиб, с целью защиты последнего оплота сирийских повстанцев. Кроме того, отправка турецких сил в Сирию была также обусловлена стремлением не допустить появления курдской автономии.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, выполнение этих целей было возможным лишь потому, что Эрдоган сближался с Россией. Теперь же это обстоятельство сыграло с Турцией злую шутку, поскольку Москва может впутать её в войну, или наводнить её территорию беженцами.

Будучи загнанной в угол, Турция осознаёт, что её безопасность обеспечивается членством в НАТО, пишет издание. По мнению Frankfurter Allgemeine, отныне попытки Анкары заменить связи с Западом евразийским партнёрством прекратятся.

Как отмечает издание, Эрдоган мог реализовывать свою сирийскую авантюру и идти на сближение с Россией лишь потому, что Турция находится под защитой НАТО. Впрочем, это не означает, что альянс должен тушить разведённый Анкарой пожар: за свои ошибки Турция должна отвечать сама.