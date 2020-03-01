FAZ: немецкие политики призывают к санкциям против России, но щадят Эрдогана

Высокопоставленные немецкие политики, в том числе министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, осуждают Россию и Сирию за обострение ситуации с беженцами и призывают ввести новые экономические санкции в отношении Москвы. При этом на военную операцию Эрдогана в Идлибе правительство Германии отреагировало сдержанно, а некоторые политики даже призвали рассматривать их как «воззвание о помощи», отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Ведущие политики партии ХДС винят Россию в новой «драме с беженцами» в Сирии и Турции, пишет Frankfurter Allgemeine. Напротив, в отношении Эрдогана они проявляют сдержанность, в том числе и в правительстве Германии.

Как сообщается в статье, ведущие политики ХДС требуют повысить давление на Россию и сирийского президента Асада. Тем самым они реагируют на решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границы с ЕС для беженцев. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в беседе с журналистами издания потребовала, чтобы ЕС и США «вместе повысили давление на Асада и Путина, чтобы освободить путь для политических переговоров по завершению ужасной войны в Сирии». По словам председателя ХДС, катастрофическая гуманитарная ситуация в Сирии, в какой-то степени, касается всех.

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген тоже сказал FAS, что Запад должен подумать о дополнительных санкциях в отношении России. «Путину до сих пор не приходилось платить за свою завоевательную войну на стороне Асада», — утверждает он. Поэтому у российского президента нет и «никакого повода следовать каким бы то ни было дружественным призывам европейских министров иностранных дел». Следовательно, Запад должен побудить Россию к переговорам посредством «угрозы экономических санкций». «Мы должны ясно дать понять, что мы готовы к жёсткой дипломатической и экономической игре». Если такая инициатива будет исходить «от Германии и Франции вместе», она непременно окажет воздействие на Путина.

В то же время, Рёттген предостерёг Германию и ЕС от слишком жёсткой реакции на решения Эрдогана. Его последние шаги, конечно, были «крайней формой угрозы», но по своей сути это обращённое к Европе «воззвание о помощи». «Так мы должны это понимать — не как провокацию», — подчеркнул Рёттген. Попытка президента Эрдогана к сотрудничеству с Россией в Сирии провалилась, и именно об этом он сейчас сигнализирует Западу, считает политик ХДС. Недавние шаги Эрдогана, по его мнению, следует понимать так: «Посмотрите, я потерпел неудачу в моей российской политике, и теперь нуждаюсь в европейцах».

Также председатель комитета бундестага по внешней политике напомнил, что Турция приняла миллионы сирийских беженцев. Поэтому теперь Европа должна «выделить дополнительные денежные средства и дополнительную помощь, чтобы в течение какого-то времени содержать этих людей». Жёсткая позиция в отношении Эрдогана «в свете наших интересов — неверный путь», убеждён Рёттген. Запад должен не реагировать на поведение турецкого президента, а заняться решением проблемы, уверяет он.

Правительство Германии также не пожелало открыто осуждать действия Эрдогана, отмечает немецкая газета. Как сообщил изданию официальный представитель правительства, Германия исходит из того, что соглашение между ЕС и Турцией продолжит действовать, и рассчитывает именно на такой вариант. Для этого правительство ФРГ поддерживает контакт со всеми участниками ситуации. То же самое журналистам сказали и в МИД Германии.

Председатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс высказался против военного урегулирования конфликта. «Переговоры, посредничество и гуманитарная помощь — единственный путь прекратить страдания людей», — заявил он. Европа могла бы внести важный вклад в этот процесс, если она осуществит уже предложенные переговоры при участии Макрона, Меркель, Путина и Эрдогана.

Заместитель председателя фракции Союза в бундестаге Торстен Фрай призвал Германию и ЕС поддержать Грецию всеми необходимыми средствами. Речь идёт о том, чтобы защитить общую европейскую внешнюю границу и не допустить новой волны беженцев. Полагаться на одно только соглашение между ЕС и Турцией, по его мнению, было бы глупо: «Мы должны принять все меры на случай, если это соглашение по сути будет расторгнуто Турцией».