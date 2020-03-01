Депутат бундестага: Турции придётся ответить за «сирийскую авантюру» — у Москвы «более сильные карты на руках»

Вмешательство Турции в сирийский конфликт стало неоправдавшейся внешнеполитической авантюрой, считает депутат бундестага Биджан Джин-Сарай. В интервью Deutschlandfunk политик заявил, что сейчас Анкара находится в трудном положении, поскольку вступила в непрямой конфликт с Россией и не добилась чёткой поддержки НАТО. Теперь на возможной встрече между Россией и Турцией позиции Москвы будут сильнее: Анкара сможет использовать эти переговоры лишь для того чтобы выйти из конфликта, «сохранив лицо».

В Сирии Турция позволила себе внешнеполитическую авантюру, считает депутат немецкой партии «Свободные демократы» Биджан Джир-Сарай. В интервью для Deutschlandfunk политик заявил, что эта авантюра полностью провалилась.

По словам Джир-Сарая, в Сирии сейчас сложилась непростая ситуация: Турция де-факто вступила в прямой конфликт с сирийскими правительственными силами и в непрямой конфликт с Россией. Проблема Анкары заключается в том, что теперь ей придётся искать выход из положения: это будет сложной задачей, поскольку Россия не заинтересована в том, чтобы помогать Турции. Как отмечает Джир-Сарай, Турции необходимо взять ответственность за свою ошибку.

В Анкаре долгое время считали, что могут, с одной стороны, состоять в НАТО, а с другой стороны — тесно сотрудничать в различных сферах с Россией, однако этот расчёт не оправдался, говорит Джир-Сарай. Что касается гипотетической встречи между Россией и Турцией, то, по мнению Джир-Сарая, это было бы умным стратегическим ходом Владимира Путина, поскольку Москва находится в более выгодной позиции и обладает «более сильными картами», а для Эрдогана такая встреча станет вопросом того, как выйти из конфликта «сохранив лицо».

Джир-Сарай, также, отмечает, что Турция имела право созвать заседание стран НАТО, однако ситуация в Сирии далека от возможности активации пункта о коллективной самообороне. Кроме того, Турция проявила агрессию: Джир-Сарай напоминает, что НАТО ещё до начала конфликта предостерегало Анкару от вмешательства в сирийский конфликт и заявляло о том, что такая авантюра не соответствует принципам альянса, однако эти предупреждения были проигнорированы. Что же касается заявлений США в ООН о «полной поддержке» Турции, то, по мнению Джир-Сарая, они делаются лишь для создания видимости солидарности.