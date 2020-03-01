Welt: Европу ждёт натиск беженцев, не уступающий волне 2015 года

Как и в 2015 году, сирийские беженцы мечтают попасть, в первую очередь, в Германию, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Из сирийского Идлиба стремятся перебраться в Турцию уже почти миллион человек и, если Эрдоган надолго оставит границу открытой, Европа столкнётся с натиском мигрантов, не уступающим по своим масштабам волне беженцев летом 2015 года.

Кристоф Ваннер вышел с нами на связь с греческого острова Лесбос. Кристоф, как Греция реагирует на открытие границы Турцией?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Греция пытается остановить мигрантов — в том числе, силой — и удержать их подальше от греческой границы. Это, разумеется, удаётся сделать лишь отчасти. На севере это более реально — там, где граница проходит по суше. Однако здесь, на Лесбосе, это крайне сложно сейчас, когда сюда снова приходят надувные лодки из Асоса, как это уже происходило в 2015 году. В такой ситуации у военно-морских сил Греции едва ли есть шанс действительно сдержать этих беженцев, потому что когда их задерживают на море, их нужно куда-то доставить, а Турция их обратно уже не примет. Так что беженцев в итоге приходится снова привозить сюда, на Лесбос.

Вы можете видеть позади меня, что мы как раз находимся перед лагерем беженцев. Мы присмотрелись повнимательнее и выяснили, что, вообще-то, этот лагерь под Морией вмещает около пятисот беженцев, а сейчас здесь уже двадцать тысяч человек. С точки зрения гигиены, положение здесь просто катастрофическое, условия размещения нечеловеческие. Если сюда прибудет ещё больше людей, приходится опасаться, что ситуация для людей станет здесь ещё ужаснее. Конечно, также следует опасаться того, что беженцы тогда будут усиленно стремиться на север, в направлении Центральной Европы, и, в том числе, в сторону Германии. Мы говорили с людьми здесь. Точно так же, как и в 2015 году, во время большой волны беженцев, их мечтой остаётся, в первую очередь, Германия.

Кристоф, какой, с твоей точки зрения, замысел, какая политическая стратегия стоит за решением Турции открыть границу именно сейчас?

КРИСТОФ ВАННЕР: Турция, вероятно, хочет надавить на Европейский союз. В частности, она хочет получить поддержку в сирийской войне. Также, по-видимому, она хочет больше денег от Европейского союза, чтобы за это держать границы на замке, — денег, в первую очередь, на финансирование этой сирийской операции, которую Эрдоган сейчас проводит в Сирии. Речь о следующем. В Сирии с 2011 года по-прежнему продолжается гражданская война. Последняя провинция, которую ещё контролируют мятежники, это Идлиб. Эрдоган поддерживает мятежников. Следует также отметить, что речь при этом идёт, прежде всего, о радикальных исламистах, о приближённой к «Аль-Каиде»* группе, которая называется «Хайат Тахрир аш-Шам»**. На другой стороне находятся сирийское правительство и покровительствующая ему Россия. Они пытаются отвоевать эту провинцию Идлиб. За эту циничную игру расплачиваются мирные жители.

На данный момент в Идлибе находится около 950 тысяч беженцев, все хотят попасть на север, в Турцию. Там есть стена, которую построили турки, поэтому люди не пересекают границу. Но давление постоянно растёт, и если эти люди сейчас прорвут границу, в Турции будет уже не три с половиной миллиона беженцев из Сирии, а четыре с половиной миллиона, и тогда мы можем просчитать, что сделает Эрдоган. Вполне вероятно, что тогда он надолго оставит границу открытой, а это означает миграционный натиск на север, то есть, и в Центральную Европу, какой мы, вероятно, в последний раз видели в 2015 году. По всей видимости, эта новая волна беженцев ни в чём не уступит событиям лета 2015 года. Поэтому эта война в Сирии должна быть прекращена. Нужно предотвратить развитие конфликта, которое происходит на данный момент.

Кристоф Ваннер продолжит следить за развитием событий на Лесбосе. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2020 года.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.