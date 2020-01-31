Немецкий экс-генерал: Европа слаба, потому что слаба Германия

Европа проводит на Ближнем Востоке «провальную» политику, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший немецкий генерал Харальд Куят. По сравнению с Россией, Китаем и США ЕС представлен в регионе очень слабо, как в военном, так и в политическом плане. Бездействие Германии грозит европейцам новой волной мигрантов, а также ощутимыми экономическими последствиями, предостерегает Куят.

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани привело к серьёзным последствиям для Ближнего Востока, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший немецкий генерал Харальд Куят. Регион погрузился в «политический хаос, война и насилие лишили миллионов людей базовых средств к существованию, другие бежали в Европу или уже годами живут в лагерях для мигрантов». К тому же Тегеран заявил, что увеличит обогащение урана, а Ирак потребовал вывести со своей территории весь иностранный контингент.

У американцев есть необходимые военные средства для того, чтобы нанести Ирану «колоссальный ущерб», уничтожив, например, центрифуги для обогащения урана, объясняет Куят. Но и США могут получить «ощутимый урон». Операция на территории Ирана может стать для Вашингтона провальной, как высадка в заливе Свиней на Кубе в 1961 году. Более того, со стороны Трампа это будет «военное преступление, сопоставимое только с вандализмом талибов в Афганистане и джихадистов — в Ираке», отмечает экс-генерал: «Обоснованно задать вопрос: «Трамп считает, что его власть абсолютна и международное право его действия никак не ограничивает?».

У Ирана же есть три цели, объяснил Куят: вытеснить США с Ближнего и Среднего Востока, добиться отмены санкций и усилить своё влияние в регионе. Поэтому Тегерану выгоден вывод американских войск, но он вряд ли произойдёт. Непонятно и то, какую роль в будущем станет играть Россия. В то же время заметно, что Китай наращивает своё экономическое влияние в регионе.

«По сравнению с США, Россией и Китаем в военном и политическом плане Европа слаба, потому что слаба Германия и нет надёжной платформы для совместных с Францией действий», — объяснил Куят. Безинициативность Берлина может привести к новой волне мигрантов, а также ощутимым экономическим последствиям.

«Германия делает очень мало для того, чтобы внести конструктивный вклад в обеспечение международной стабильности, укрепляя тем самым свою собственную безопасность», — сетует экс-генерал. Конечно, это непросто, когда «в международных отношениях более экономически сильный союзник использует санкции как оружие». Но бездействие Европы свидетельствует об отсутствии у неё «дальновидности в вопросах политики безопасности и внешней политики, а также способности принимать стратегические решения». То, что ЕС не прилагает достаточно усилий для урегулирования ирано-американского конфликта, — это ещё один пример «провала» европейцев во внешней политике.