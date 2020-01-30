Обозреватель Hill: Америке нужно срочно обратить внимание на прорехи в своей ПРО

Текущие прорехи в противоракетной обороне США требуют срочного внимания, пишет директор программы по энергетике, росту и безопасности при Центре международной торговли и инвестиций Ариэль Коэн в своей статье для The Hill.

Китай, например, хвалится тем, что обладает второй по мощи армией в мире после США. Кроме того, его официальный арсенал ядерного оружия насчитывает 300 боеголовок, однако многие эксперты уверены, что их у Пекина гораздо больше.

При этом всего пару месяцев назад Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Пукгуксон-3», которая способна нести ядерный заряд. Пуск был осуществлён с подводной лодки.

А совсем недавно Иран выпустил более десятка баллистических ракет по целям в Ираке, в том числе по авиабазе Эйн-аль-Асад, где размещены иракские и американские войска.

Отсутствие жертв среди американцев не стоит ошибочно принимать за неэффективность иранской армии. Напротив, Корпус стражей исламской революции (КСИР) просто продемонстрировал сдержанность в своих ударах, которые стали местью за убийство главы спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани. Действовали они так из-за опасений спровоцировать дальнейшее обострение отношений с Вашингтоном.

Американским военным, хотя они и были заранее предупреждены о предстоящей атаке, не хватило противоракетных вооружений для защиты своего объекта.

«И нам повезло, что никто не погиб», — пишет автор.

Последние события предвещают ускоренную глобальную гонку в сфере баллистических ракет.

«Стратегическая передышка, которую мы получили после распада Советского Союза, давно закончилась. Россия теперь задаёт тон со своими гиперзвуковыми ракетами комплекса «Авангард», которые предположительно способны летать на скорости 27 Махов», — отмечается в статье.

Кроме того, Москва также заявляет, что разработала крылатую ракету «Буревестник» (кодовое обозначение НАТО — SSC-X-9 Skyfall) с ядерной энергетической установкой. Поэтому, как считает автор, Соединённым Штатам следует модернизировать свою устаревшую противоракетную оборону (ПРО) для решения нынешних и будущих вызовов.

Современные американские сети противоракетной обороны, хотя и являются, без сомнения, самыми высокотехнологичными на Земле, их всё ещё недостаточно для защиты Америки, а также её объектов за рубежом.

Сейчас для Вашингтона существует несколько угроз как со стороны других ядерных держав, так и со стороны стран-изгоев.

Столкнувшись с проблемой ограниченности ресурсов, Агентство по противоракетной обороне США посвятило последние 20 лет развитию инфраструктуры ПРО, базирующейся на перехватчиках наземного базирования. Последние спроектированы так, чтобы отслеживать и уничтожать не только входящие ракеты средней и меньшей дальности, но и межконтинентальные баллистические ракеты. В настоящий момент у Вашингтона в арсенале 44 таких перехватчика. Причём, как ни странно, на Восточном побережье их нет, и там в ядерном щите США «зияет дыра».

У Америки также имеются мобильные средства противоракетной обороны — корабельные многофункциональные боевые системы Aegis. Однако они слишком сильно разбросаны по миру. Так, в 2018 году в различных уголках планеты действовало 38 кораблей, оснащённых этой системой.

Основная часть ПРО США базируется на наземных системах противоракетной обороны на маршевом участке полёта, которые представляют собой комбинацию из перехватчиков наземного базирования и критически важных сенсоров. Вашингтон даже предпринял усилия по улучшению этих систем, однако пока особого прогресса добиться не удалось.

Теперь США готовятся перейти к программе перехватчиков следующего поколения, которые в ближайшие несколько десятилетий будут предупреждать и противодействовать угрозам со стороны баллистических ракет.

«Ядерное оружие — это одна из немногих реальных экзистенциальных угроз для США. И мы как страна не можем себе позволить проявлять нерешительность в ущерб нашей жизненно важной обороне», — подытоживает Ариэль Коэн свою статью для The Hill.