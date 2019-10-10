TV 2 Norge: Норвегия отказалась от ПРО НАТО, чтобы не ссориться с Россией

Правительство Норвегии приняло решение отказаться от приобретения компонентов для создания ракетного щита НАТО. По мнению экспертов, это поможет избежать обострения отношений с Россией. Норвегия много лет поддерживала решение НАТО о создании подобного щита, однако выступала против того, чтобы эта система стала частью планов США по противоракетной обороне, передаёт TV 2 Norge.
Норвежские власти решили не принимать участия в создании «ракетного щита» в рамках системы ПРО Североатлантического альянса. Ранее в ходе дебатов о возможном участии Норвегии в этом проекте многие высказывали опасения, что это приведёт к обострению отношений с Россией, сообщает TV 2 Norge.
«Более широко оценив политику безопасности, правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые могли бы стать частью системы BMD НАТО», — гласит пометка в государственном бюджете Норвегии. BMD — это сокращение от Ballistic Missile Defence, что переводится как «баллистическая противоракетная оборона» или «ракетный щит», поясняет TV 2 Norge.
Норвегия много лет поддерживала решение НАТО о создании «оборонного щита», однако выступала против того, чтобы система Североатлантического альянса становилась частью планов США по противоракетной обороне. Однако в 2010 году это решение изменили на том основании, что «ракетная оборона не направлена против России», отмечает TV 2 Norge. В секретном документе Министерства обороны Норвегии от 2017 года содержалась рекомендация принять участие в проекте ПРО «из-за угрозы со стороны России».
Однако после детального обсуждения всех последствий правительство Норвегии всё же решило не закладывать в бюджет расходы на эту систему НАТО. «Я думаю, это позволит избежать эскалации напряжённости», — прокомментировала в интервью TV 2 Norge эксперт по России Юлие Вильхельмсен.
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