Dagbladet: Европа превращается в мишень для русских ракет

После того как Договор о РСМД перестал действовать, Россия начала развёртывать ракеты средней дальности вдоль границ с Норвегией и прибалтийскими странами, заявляют норвежские эксперты. Однако, как пишет Dagbladet, командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен считает, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию. Тем не менее он осознаёт, что это новое оружие нацелено на европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность.

Командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен рассказал, что Россия разместила ракеты средней дальности вдоль границы с Норвегией. Как отмечает Dagbladet, об этом он заявил в подкасте специализированной газеты Forsvarets forum «Война и всё такое».

«Россия развёртывает новые виды ядерного оружия средней дальности как вдоль границ прибалтийских стран, так и вдоль наших границ», — рассказал командующий.

«Совершенно очевидно, что размещение ракет средней дальности — это новая и очень опасная игра», — прокомментировала ситуацию старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен.

Вильхельмсен напомнила, что подписанный в 1987 году Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Это соглашение запрещало России и США иметь наземные ракеты средней дальности.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, поскольку, по его мнению, Россия его не соблюдала. В феврале этого года Владимир Путин высказал мнение, что договор нарушили США. И вот 2 августа ДРСМД остался в прошлом.

«Прошла всего пара недель после того, как ДРСМД прекратил действовать. Недавно США испытывали ракеты средней дальности, которые нарушали бы ДРСМД, если бы он всё ещё существовал, и Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США разместят эти ракеты в Европе. Экспертов тревожит, что ДРСМД перестал действовать, поскольку это может стать началом новой гонки вооружений. Возможно, она уже началась», — заявляет Вильхельмсен.

«Это опасная для Европы ситуация. США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России», — добавила эксперт.

В подкасте Forsvarets forum участвовала также Хедда Лангемюр, руководитель Форума по иностранным делам и безопасности. Она заявила, что вооружения наращивают не только русские.

«Мы ведь делаем то же самое. Сначала учения «Единый трезубец», а теперь временное размещение американского Второго флота ВМС в море на севере. Очевидно, что присутствие наращивают обе стороны», — заявила Лангемюр.

На вопрос, не провоцирует ли Норвегия Россию, начальник обороны Хокон Брюн-Ханссен ответил: «Что более провокационно? Американский авианосец в Норвежском море в тысяче километров от России или направленные на нас ядерные ракеты в 16 километрах от нашей границы?»

Однако Брюн-Ханссен по-прежнему считает, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию ракетами. Тем не менее он осознаёт, что это новое оружие нацелено на Норвегию и европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность.