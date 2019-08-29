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Dagbladet: Европа превращается в мишень для русских ракет

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После того как Договор о РСМД перестал действовать, Россия начала развёртывать ракеты средней дальности вдоль границ с Норвегией и прибалтийскими странами, заявляют норвежские эксперты. Однако, как пишет Dagbladet, командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен считает, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию. Тем не менее он осознаёт, что это новое оружие нацелено на европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность.
Dagbladet: Европа превращается в мишень для русских ракет
Reuters

Командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен рассказал, что Россия разместила ракеты средней дальности вдоль границы с Норвегией. Как отмечает Dagbladet, об этом он заявил в подкасте специализированной газеты Forsvarets forum «Война и всё такое».

«Россия развёртывает новые виды ядерного оружия средней дальности как вдоль границ прибалтийских стран, так и вдоль наших границ», — рассказал командующий.
 
«Совершенно очевидно, что размещение ракет средней дальности — это новая и очень опасная игра», — прокомментировала ситуацию старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен.
 
Вильхельмсен напомнила, что подписанный в 1987 году Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Это соглашение запрещало России и США иметь наземные ракеты средней дальности.
 
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, поскольку, по его мнению, Россия его не соблюдала. В феврале этого года Владимир Путин высказал мнение, что договор нарушили США. И вот 2 августа ДРСМД остался в прошлом.
 
«Прошла всего пара недель после того, как ДРСМД прекратил действовать. Недавно США испытывали ракеты средней дальности, которые нарушали бы ДРСМД, если бы он всё ещё существовал, и Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США разместят эти ракеты в Европе. Экспертов тревожит, что ДРСМД перестал действовать, поскольку это может стать началом новой гонки вооружений. Возможно, она уже началась», — заявляет Вильхельмсен.
 
«Это опасная для Европы ситуация. США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России», — добавила эксперт.
 
В подкасте Forsvarets forum участвовала также Хедда Лангемюр, руководитель Форума по иностранным делам и безопасности. Она заявила, что вооружения наращивают не только русские.
 
«Мы ведь делаем то же самое. Сначала учения «Единый трезубец», а теперь временное размещение американского Второго флота ВМС в море на севере. Очевидно, что присутствие наращивают обе стороны», — заявила Лангемюр.
 
На вопрос, не провоцирует ли Норвегия Россию, начальник обороны Хокон Брюн-Ханссен ответил: «Что более провокационно? Американский авианосец в Норвежском море в тысяче километров от России или направленные на нас ядерные ракеты в 16 километрах от нашей границы?»
 
Однако Брюн-Ханссен по-прежнему считает, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию ракетами. Тем не менее он осознаёт, что это новое оружие нацелено на Норвегию и европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность.
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Dagbladet Норвегия Европа
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