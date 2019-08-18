Командующий вооружёнными силами Норвегии: мы вряд ли сможем что-то противопоставить России без НАТО

Комментируя крупнейшие со времён холодной войны российские военные учения, командующий вооружёнными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что его страна вряд ли сможет что-то сделать без НАТО при возможной конфронтации. Однако, как передаёт NRK, наблюдения за норвежским побережьем сегодня всё чаще проводят США, и это не может не провоцировать россиян.
Две недели назад Россия начала военные учения, которые будут крупнейшими за последние десятилетия. Как заявил NRK командующий вооружёнными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен, россияне объединили ресурсы Балтийского, Северного и Черноморского флотов, чтобы попробовать перекрыть НАТО доступ к Балтийскому и Северному морям, а теперь и к Норвежскому морю. Таким образом, по его словам, Россия действует в соответствии с той же линией конфронтации, что во время холодной войны проходила через Гренландию, Исландию и Великобританию.
«В ходе этих учений Россия пытается защитить свою территорию и интересы, развернув силы из мощных кораблей, подводных лодок и самолётов так, чтобы не позволить НАТО действовать в этих районах. При такой ситуации союзникам будет очень трудно как-то поддерживать Норвегию. Это вызов всей нации. Если что-то произойдёт, Норвегия окажется не на той стороне линии конфронтации, и ей будет трудно получить помощь, если понадобится», — заявил Брюн-Хансен.
Как пишет норвежское издание, согласно сообщению для прессы российского министерства обороны, цель учений — отслеживание вражеских подлодок. 30 российских военных кораблей, подводных лодок и судов снабжения, а также самолёты участвуют в том, что норвежские вооружённые силы называют «очень сложной операцией».
«По-моему мнению, эти учения — в первую очередь сигнал для США и НАТО. Это попытка возродить образ великой державы, которую мы видели раньше. Едва ли Норвегия здесь является конкретной целью, но мы чисто географически находимся в таком районе, что можем быть вовлечены в потенциальную конфронтацию», — добавил Брюн-Хансен.
По его мнению, чем ближе США будут подбираться к российской территории, сфере её интересов и стратегически ценным объектам, тем больше это станет провоцировать Россию, и наоборот. Поэтому Норвегии необходимо самой контролировать военную активность России в соседних районах, что и необходимо для НАТО. Таким образом, уверен военный, это будет наименее провокационно с точки зрения россиян. Однако на сегодняшний день Норвегии это не удаётся.
«Для этого у нас должно быть достаточно мощностей, чтобы выполнять все задачи, которые на нас возлагает НАТО. На сегодня нам это не удается, поэтому сейчас НАТО стала больше присутствовать в регионе, чтобы обеспечить хороший контроль за тем, что здесь происходит», — заключает командующий вооружёнными силами Норвегии.
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