CNN объяснил, почему северокорейские ракеты так опасны — они могут обойти американскую ПРО

Новые — уже восьмые с начала мая — ракетные испытания в Северной Корее представляют большую проблему не только для соседних стран, но и для США, так как некоторые эксперты предполагают, что эти ракеты могут обойти американские системы ПРО, передаёт CNN. Кроме того, как отмечает корреспондент канала Дэвид Кулвер, Пхеньян пытается вбить клин между США и Южной Кореей, отказываясь вести с Сеулом переговоры и настаивая на прямом диалоге с Вашингтоном.

Теперь к другой главной новости, за которой мы следим: за последние несколько часов Северная Корея испытала ещё две ракеты. В Пентагоне утверждают, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия. Объединённый комитет штабов Южной Кореи сообщил CNN, что ракеты запустили с восточного побережья Северной Кореи, а упали они в водах между Корейским полуостровом и Японией. В свете этих испытаний Совет по национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Всё это происходит на фоне отказа Пхеньяна от новых переговоров один на один с Южной Кореей. Представитель правительства заявил, что если Сеул на них надеется, то он занимается самообманом.

В четверг президент Южной Кореи заявил, что, несмотря на недавние ракетные испытания, возможности для диалога с Северной Кореей вовсе не исчерпаны. Корреспондент CNN Дэвид Кулвер выходит с нами на связь из Сеула в Южной Корее. Он расскажет о последних событиях. Начнём с того, что вам известно об этой последней провокации, об этих последних испытаниях?

ДЭВИД КУЛВЕР, корреспондент CNN: Да, всё так, Натали. Мы следим за последними данными, которые поступают от южнокорейских военных и американских чиновников. Как вы уже сказали, американские военные считают, что это были испытания баллистических ракет малого радиуса действия. Южнокорейцы же назвали их реактивными снарядами. Нам известно, что они поднялись в воздух в 8 утра по местному времени. Кроме того, стоит напомнить, что это уже восьмые подобные испытания с 4 мая и уже шестые за последние три недели. Судя по всему, они в последнее время только наращивают частоту этих пусков.

Северная Корея заявляет, что она пошла на такой шаг в знак, если хотите, протеста против идущих прямо сейчас совместных военных учений США с Южной Кореей. В последние несколько дней здесь идут, так скажем, компьютерные симуляции военных игр. Тем не менее я пообщался с несколькими местными военными экспертами, и они, судя по всему, считают, что испытания знаком протеста не ограничиваются. По их мнению, таким образом Северная Корея совершенствует свои ракеты малого радиуса действия. Они называют свои последние модификации «гениальными» и «творческими», указывая на высоту, которую в ходе последних испытаний достигали эти ракеты.

И это важно, потому что эти данные указывают на то, что эти ракеты могут потенциально обойти американские и южнокорейские системы ПРО. Они могут представлять реальную угрозу не только для Южной Кореи и соседней Японии, но и для американских военнослужащих и их семей в Южной Корее.

Так что эти ракеты представляют проблему именно по этой причине, и многое указывает на то, что Северная Корея получает здесь перевес. На прошлой неделе президент Трамп даже попытался принизить значимость этих испытаний. Он заявил, что это ракеты малого радиуса действия, а не межконтинентальные баллистические ракеты, и ядерное оружие никто не испытывает, так как речь идёт о ракетах малого радиуса действия.

Однако эксперты считают, что это проблема, и её не стоит сбрасывать со счетов. Они беспокоятся, что всё это будет только продолжаться: оправдывая свои действия, Северная Корея фактически ссылается на слова президента. Они говорят, что занимаются этим в целях активной самообороны.

Кроме того, Пхеньян, судя по всему, пытается вбить клин между Южной Кореей и США. Теперь же они забивают его ещё глубже, заявляя — как вы уже указали, Натали, — что они не хотят, чтобы Южная Корея вообще присутствовала за столом переговоров, когда они ведут диалог с США. Они не хотят, чтобы южнокорейцы стояли где-то поблизости; они хотят сконцентрироваться на переговорах с США, а не со своими южными соседями.

Боже мой, какие печальные вести об этих ракетных системах, а также о полном отказе Северной Кореи от консультаций с Сеулом. Хорошо, с нами был Дэвид Кулвер. Дэвид, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 августа 2019 года.