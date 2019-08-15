Hill: КНДР предупредила о холодной войне из-за новых ракет в Южной Корее

Если США разместят новые ракеты средней дальности в Южной Корее, это может привести к новой холодной войне — об этом в официальном заявлении предупредило государственное информационное агентство Северной Кореи. Как отмечает The Hill, ракеты, о которых идёт речь, прежде были запрещены Договором РСМД, но США из этого договора вышли.

Северная Корея предупредила, что если США разместят новые ракеты средней дальности в Южной Корее, то это может спровоцировать «новую холодную войну» и гонку вооружений, пишет The Hill, ссылаясь на заявления государственного новостного агентства КНДР.

«США отметили, что они сейчас изучают план по размещению ракет типа «земля — земля» средней дальности в Азиатском регионе, и Южную Корею выделили как место для развёртывания. Это безрассудный шаг, который приведёт к росту напряжённости в регионе, шаг, который может разжечь новую холодную войну и гонку вооружений на Дальнем Востоке, — разместить новые наступательные вооружения в Южной Корее», — приводит издание заявление северокорейской стороны.

Такие угрозы вызваны выступлениями министра обороны США Марка Эспера, который выразил свою поддержку идее разместить ракеты средней дальности в Азии. Причём сказал он об этом на следующий день после того, как США официально вышли из Договора РСМД с Россией.

Впрочем, другие высокопоставленные американские чиновники говорили, что весь этот процесс займёт годы. А в Южной Корее, в свою очередь, отметили, что никаких переговоров по этому вопросу с Вашингтоном не вели.

Кроме того, Пхеньян раскритиковал размещение на площадках Южной Кореи американских систем ПРО, которые могут перехватывать баллистические ракеты. «Очевидно, что размещение комплексов THAAD служит американской стратегии сдерживания великих держав и сохранения превосходства в Северо-Восточной Азии, а не созданию «щита» для Южной Кореи от чьей-либо «угрозы», — приводит издание заявление агентства.

Как напоминает The Hill, ранее КНДР провела ряд ракетных испытаний в качестве протеста против совместных военных учений США и Южной Кореи. По мнению экспертов, они ставят под вопрос будущие переговоры между Кимом и Трампом, хотя Трамп в очередной раз назвал Ким Чен Ына «другом».