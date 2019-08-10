WT: Трамп вновь получил «прекрасное» письмо от Кима

Президент США Дональд Трамп поведал журналистам, что получил «прекрасное» письмо от лидера КНДР Кима Чен Ына и выразил надежду на то, что они вновь встретятся, сообщает The Washington Times. Как отмечается в материале издания, то обстоятельство, что Пхеньян только в четверг провёл очередные ракетные испытания, Трампа не смутило — он подчеркнул, что испытания не были ядерными и в них задействовались ракеты малой дальности.
Дональд Трамп на фоне нового обострения напряжённости на Корейском полуострове заявил в пятницу на пресс-конференции, что получил «прекрасное» письмо от северокорейского лидера Кима Чен Ына, пишет The Washigton Times.
По данным издания, американский лидер подчеркнул, что письмо было очень «позитивным» и предположил, что возможно проведёт ещё одну встречу с северокорейским коллегой. «Думаю, мы проведём ещё одну встречу. Он и правда написал прекрасное письмо», — цитирует президента США газета.
Господин Трамп вместе с тем признал, что Ким в своём послании выражал недовольство возобновлением Вашингтоном и Сеулом совместных учений, и отметил, что «это не нравится и мне самому», говорится в материале. По словам американского президента, ему пришлось согласиться на проведение манёвров, потому что они предполагали передачу южнокорейским вооружённым силам от американских определённых обязанностей по обороне региона.
Как отмечает обозреватель WT, Пхеньян в четверг провёл испытания ракет малой дальности, что, по-видимому, стало ответом возобновление совместных учений Южной Кореи и США. Комментируя в своей пресс-конференции данные испытания, господин Трамп подчеркнул, что они не были ядерными, и что испытывались именно ракеты малой дальности.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже обсуждали ядерное разоружение Северной Кореи — они трижды проводили встречи, причём в третий раз это произошло «экспромтом», напоминает автор статьи.
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