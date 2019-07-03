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MSNBC: во внешней политике Трампа много разговоров, однако особых результатов нет

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп любит делать хвастливые заявления по вопросам внешней политики, передаёт MSNBC. Однако пока его стратегия, похоже, не приносит ощутимых результатов.
Этим утром появились новые доказательства того, что несмотря на хвастливые заявления президента Трампа о том, как вести дела с мировыми лидерами, его стратегия, похоже, пока не приносит больших результатов, кроме фотографий и заголовков в газетах.
 
В большинстве своём президент, по-видимому, сосредоточен на нескольких пунктах своего плана действий. И последние пару дней можно было наблюдать, на чём конкретно, — на совместном фотографировании, как мы видели в случае с Северной Кореей, на масштабных обещаниях, как мы видели в случае с Китаем, и, если дела идут не очень хорошо, на угрозах применения силы, как мы наблюдали в случае с Ираном.
 
Но в конечном итоге сложно понять, принесла ли какая-либо из этих стратегий значительные, ощутимые результаты. С нами два человека, которые хорошо разбираются в этой теме, — политический журналист The Washington Post Роберт Коста, который также работает модератором программы Washington Week на PBS, и Крис Хилл, дипломат с огромным опытом, который был послом США в Южной Корее, а также помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а теперь главный глобальный советник Денверского университета.
 
Господин посол, прежде всего, доброе утро! Президенту нравится говорить, что без его действий дела бы обстояли гораздо хуже, особенно с такими странами, как Северная Корея. У меня вопрос, если оценивать успешность внешней политики президента, действительно ли всё довольно хорошо? Что вы думаете по поводу его заявления?
 
КРИС ХИЛЛ, экс-посол США в Южной Корее: Прежде всего, всё обстоит не так уж хорошо. Я бы сказал, что проблема начинается с полного отсутствия организованности. У нас есть Совет по национальной безопасности, который, по существу, не проводит заседаний. У нас есть советник по национальной безопасности, у которого есть свои собственные идеологические подходы к вопросам. У нас есть госсекретарь, который совершает много поездок, но, похоже, не особо способен найти применение для Госдепа.
 
Так что, по существу, у нас есть президент, который путает... Я хочу сказать, что это не для него. Тут речь идёт о командной игре, а он думает, что это семейный пикник, поэтому мы видим многих из его детей, а также его зятя. Всё довольно хаотично. И в этом не было бы ничего плохого, если бы в мире не существовало множества проблем, если бы мир не наблюдал за происходящим, а мир очень чётко видит, что в нашем внешнеполитическом аппарате творится полный беспорядок.
 
Хорошо. Вы, Боб, ранее написали статью о том, что президент сначала предъявляет ультиматумы, а потом, когда оказывается за закрытыми дверями с мировыми лидерами, идёт на попятную. Расскажите нам об этом поподробнее.
 
РОБЕРТ КОСТА, журналист The WashingtonPost: Президент участвует в торговой войне с Китаем уже на протяжении нескольких месяцев. Но когда он приехал на саммит G20, он пошёл на уступки по китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, и торговая война, по сути, была свёрнута. Президент пытается сохранить свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
 
И президент, как мы видим, также слышит от республиканцев на Капитолийском холме призывы ослабить санкции, ослабить давление на Китай. Поэтому, когда он заходил в комнату, то там речь шла не о том, чтобы занять жёсткую позицию в разговоре с председателем КНР, а о том, чтобы уйти от этой жёсткой линии и попытаться придать импульс переговорам.
 
Дата выхода в эфир 02 июля 2019 года.
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источник
MSNBC США Северная Америка
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