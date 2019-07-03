MSNBC: во внешней политике Трампа много разговоров, однако особых результатов нет

Этим утром появились новые доказательства того, что несмотря на хвастливые заявления президента Трампа о том, как вести дела с мировыми лидерами, его стратегия, похоже, пока не приносит больших результатов, кроме фотографий и заголовков в газетах.

В большинстве своём президент, по-видимому, сосредоточен на нескольких пунктах своего плана действий. И последние пару дней можно было наблюдать, на чём конкретно, — на совместном фотографировании, как мы видели в случае с Северной Кореей, на масштабных обещаниях, как мы видели в случае с Китаем, и, если дела идут не очень хорошо, на угрозах применения силы, как мы наблюдали в случае с Ираном.

Но в конечном итоге сложно понять, принесла ли какая-либо из этих стратегий значительные, ощутимые результаты. С нами два человека, которые хорошо разбираются в этой теме, — политический журналист The Washington Post Роберт Коста, который также работает модератором программы Washington Week на PBS, и Крис Хилл, дипломат с огромным опытом, который был послом США в Южной Корее, а также помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а теперь главный глобальный советник Денверского университета.

Господин посол, прежде всего, доброе утро! Президенту нравится говорить, что без его действий дела бы обстояли гораздо хуже, особенно с такими странами, как Северная Корея. У меня вопрос, если оценивать успешность внешней политики президента, действительно ли всё довольно хорошо? Что вы думаете по поводу его заявления?

КРИС ХИЛЛ, экс-посол США в Южной Корее: Прежде всего, всё обстоит не так уж хорошо. Я бы сказал, что проблема начинается с полного отсутствия организованности. У нас есть Совет по национальной безопасности, который, по существу, не проводит заседаний. У нас есть советник по национальной безопасности, у которого есть свои собственные идеологические подходы к вопросам. У нас есть госсекретарь, который совершает много поездок, но, похоже, не особо способен найти применение для Госдепа.

Так что, по существу, у нас есть президент, который путает... Я хочу сказать, что это не для него. Тут речь идёт о командной игре, а он думает, что это семейный пикник, поэтому мы видим многих из его детей, а также его зятя. Всё довольно хаотично. И в этом не было бы ничего плохого, если бы в мире не существовало множества проблем, если бы мир не наблюдал за происходящим, а мир очень чётко видит, что в нашем внешнеполитическом аппарате творится полный беспорядок.

Хорошо. Вы, Боб, ранее написали статью о том, что президент сначала предъявляет ультиматумы, а потом, когда оказывается за закрытыми дверями с мировыми лидерами, идёт на попятную. Расскажите нам об этом поподробнее.

РОБЕРТ КОСТА, журналист The WashingtonPost: Президент участвует в торговой войне с Китаем уже на протяжении нескольких месяцев. Но когда он приехал на саммит G20, он пошёл на уступки по китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, и торговая война, по сути, была свёрнута. Президент пытается сохранить свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

И президент, как мы видим, также слышит от республиканцев на Капитолийском холме призывы ослабить санкции, ослабить давление на Китай. Поэтому, когда он заходил в комнату, то там речь шла не о том, чтобы занять жёсткую позицию в разговоре с председателем КНР, а о том, чтобы уйти от этой жёсткой линии и попытаться придать импульс переговорам.

Дата выхода в эфир 02 июля 2019 года.