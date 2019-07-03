Die Welt: торговая война — это борьба американской демократии против китайской автократии

Торговая война США против Китая на деле является дуэлью двух идеологий — демократии и рыночной экономики против авторитарного капитализма, пишет Die Welt. Идея китайской модели заключается в том, что демократия не является обязательным условием экономического успеха — согласно данным американских спецслужб, Пекин намерен распространить эту модель на весь мир, что сильно навредит общему состоянию демократии и прав человека.

Спор между США и Китаем выходит далеко за рамки пошлин и торговых балансов, пишет Die Welt. Это конфликт двух идеологий, двух систем ценностей: рыночной экономики и демократии с одной стороны и авторитарного капитализма — с другой.

Как отмечает издание, способы, с помощью которых Китай добился успеха, являются отталкивающими для многих американцев: экспроприации, экономический шпионаж, надзор и цензура — и всё под управлением одной, всемогущей партии. Поэтому пошлины США — это лишь часть американо-китайского противостояния, являющегося дуэлью двух моделей: спор Пекина и Вашингтона происходит не вокруг какого-то конкретного товара, а вокруг того, какой тип экономического устройства будет наиболее успешным в 21 веке.

В США считают, что попытки установить в Китае «правильную модель» путём кооперации ни к чему не приведут и необходимо демонстрировать силу. Ещё предшественник Трампа, Барак Обама, усилил американское военное присутствие в регионе и заключил союзы с китайскими соседями.

Что касается китайской политики Дональда Трампа, то многие критикуют её, из-за того что пошлины наносят ущерб американской экономике: однако, по мнению Die Welt, эти меры можно рассматривать как необходимость. Их долгосрочной целью является недопущение распространения китайской модели: идея о том, что можно добиться высокого экономического роста, пренебрегая при этом личными свободами, не должна стать популярной.

Американские спецслужбы предупреждают, что Китай хочет распространить свой «авторитарный капитализм» на весь мир, что негативно скажется на состоянии демократии и прав человека. Пекин стремится доказать, что демократия не является обязательным условием экономического успеха. В данной ситуации США оказываются в позиции защищающейся стороны: раньше в мире доминировал «вашингтонский консенсус» и основанные в США институты (МВФ, Всемирный банк) рекомендовали развивающимся странам добиваться экономического роста путём низких субсидий и соблюдением прав собственности, однако теперь Пекин показывает этим странам, что есть совершенно иной путь.

Китай вывел из бедности столько людей, сколько ни одна другая страна, отмечает издание, при этом китайское экономическое чудо сопровождалось активным и постоянным вмешательством государства. Поэтому существуют реальные опасения того, что «вашингтонский консенсус» может быть сменён «пекинским консенсусом».

Потому хорошо, что США пытаются остановить Китай, подытоживает Die Welt. Да, Трамп действует неуклюже, однако стремление к тому, чтобы китайский авторитарный капитализм не стал примером для всего мира, является верным.