Der Spiegel: нужна «ось разума», чтобы защитить мир от торговых войн США и Китая

Европа должна защититься от холодной экономической войны, развязываемой США и Китаем, — такое мнение высказывается в статье Der Spiegel. Автор статьи Михаэль Зауга пишет, что европейские страны совместно с прочими государствами должны создать «ось разума», основанную на принципах свободной торговли, чтобы вместе противостоять протекционизму и национализму со стороны Пекина и Вашингтона.

В годы холодной войны было создано так называемое движение неприсоединения: его участниками стали страны, не входившие ни в ОВД, ни в НАТО, говорится в статье Der Spiegel. Упор в движении делался на разоружении и мирном сосуществовании, в то время как остальной мир балансировал на грани ядерной войны.

Сейчас, когда между США и Китаем разгорается холодная экономическая война, миру нужно новое «движение неприсоединения», на сей раз экономического характера, считает автор статьи Михаэль Зауга. Во главе движения должны встать европейские страны: вместе с такими государствами, как Канада, Япония и Австралия, они должны создать «ось разума» против протекционизма и национализма, распространяемого Вашингтоном и Пекином.

Европу и США объединяют многие ценности, такие как демократия и правовое государство, однако в вопросах экономики Дональд Трамп относится к европейским государствам словно к странам-изгоям, отмечает Зауга. Он хочет уничтожить европейский единый рынок, считает немецкие автомобили угрозой американской безопасности и намерен заменить мировой торговый порядок двухсторонними сделками, условия которых будут продиктованы им одним. По мнению Зауга, Европа должна решительно противостоять такой политике Трампа, являющейся смесью глупости и поигрывания мускулами.

Что касается Китая, то целью Пекина является «технологическое доминирование» над всем миром, пишет автор. Китайские государственные концерны стремятся достичь монополии в цифровой сфере. Закрывая свой собственный рынок, Китай пытается получить выгоду от европейского: Европа должна защитить себя, предоставив Пекину столько же свободы, сколько Пекин предоставляет сам.

Однако хватит ли у Европы сил защититься? На данный момент нет, считает Зауга, поэтому Старому Свету необходима новая стратегия, основанная на трёх принципах. Во-первых, ЕС необходимо всеми силами укреплять свой единый рынок. Во-вторых, необходимы инновации, поскольку самым важным полем битвы торговых войн являются технологии. Расхожее мнение о том, что Европа отстала от Китая и США, неверно, считает автор, однако европейским технологиям всё равно нельзя стоять на месте. Поэтому необходимо повысить среднеевропейские расходы на инновации и развитие хотя бы до 3% ВВП, вместо нынешних 2%. В-третьих, ЕС должен активно сотрудничать с другими странами. Уже были заключены договоры о свободной торговле Канадой, Японией и Вьетнамом, также готовится договор с Меркосур. Как пишет Зауга, эту инициативу надо продолжать до тех пор, пока весь мир не станет одной зоной свободной торговли.