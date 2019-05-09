Die Welt: из-за Америки Германия скатилась до уровня «проблемного ученика»

Согласно прогнозу Еврокомиссии, Германия неожиданно оказалась в числе стран ЕС с наименьшими показателями экономического роста, пишет Die Welt. Отмечается, что по немецкой экономике серьёзно ударили протекционистские меры Дональда Трампа. Также на снижение прогнозов повлияли брексит, рост международной напряжённости и экологические предписания ЕС.

Обычно, когда еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси озвучивает экономические показатели, Германия предстаёт в образе «примерного ученика», пишет Die Welt. Однако в последнем представленном Московиси докладе ФРГ внезапно снова стала одной из проблемных стран. Согласно прогнозу, Германия, наряду с Италией, станет одной из двух стран ЕС, экономический рост которых будет ниже 1% ВВП.

Die Welt подчёркивает, что немецкие показатели особенно невыгодно смотрелись на фоне позитивных прогнозов для других стран ЕС: к примеру, ожидаемый экономический прирост в Польше составит 4,2%.

При этом ещё осенью 2018 года Германии прогнозировали рост ВВП в размере 1,7%: очевидно, что своё влияние оказала попытка Дональда Трампа ударить по экономическим позициям ФРГ, считает издание.

По словам Московиси, основной причиной снижения прогнозов стали перебои в международной торговле, вызванные протекционистскими мерами Трампа. Они, в частности, отразились на автомобильной индустрии, что особенно сильно ударило по Германии и Италии. Другими причинами низких прогнозов стали брексит и рост международной напряжённости, отметил Московиси.

Издание напоминает, что недавно Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, что, скорее всего, повлечёт ответные меры со стороны Пекина. Эти меры, в свою очередь, затронут и немецких автопроизводителей. Кроме того, в мае Трамп должен будет принять решение о пошлинах на европейские автомобили.

Московиси также отметил, что на автомобильной индустрии негативно сказались и некоторые действия Брюсселя, в частности, экологические предписания ЕС.

Помимо прочего в отчёте Московиси подчёркивается катастрофическое положение Италии, пишет Die Welt. Ожидаемый рост ВВП составит всего 0,1%, при дефиците госбюджета в 2,5%. Кроме того, итальянский госдолг, уже составляющий 132,2% ВВП, продолжит нарастать.