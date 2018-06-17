Atlantico: американские санкции для европейских компаний страшнее протекционизма Трампа

Главы европейских предприятий больше озабочены экстерриториальным принципом действия американского права, чем протекционистскими мерами Дональда Трампа, отмечает экономический обозреватель Atlantico Жан Марк Сильвестр. По словам журналиста, в серьёзность намерений Трампа по восстановлению американской промышленности мало кто верит. При этом применяемая Вашингтоном система санкций, позволяющая запретить любой компании вести дела в любой стране, напрямую угрожает европейскому бизнесу.

Главы европейских предприятий гораздо больше озабочены экстерриториальным принципом действия американского права, чем протекционистскими угрозами Дональда Трампа, отмечает экономический обозреватель Atlantico Жан Марк Сильвестр.

«Экстерриториальный принцип позволяет Белому дому запрещать кому угодно заниматься коммерцией где угодно», — поясняет Сильвестр. Сегодня это касается Ирана, что представляет серьёзную проблему для всех европейцев. Парадоксальным образом, к угрозе протекционистских мер бизнесмены относятся гораздо более прагматично — в первую очередь, потому что не верят в неё, замечает журналист.

«Будем откровенны, мир бизнеса ни на единую секунду не может вообразить, чтобы Дональд Трамп верил в возврат к национальной промышленности», — утверждает автор. Во-первых, потому что свободный рынок стал потрясающим двигателем прогресса для развивающихся стран и позволил увеличить покупательскую способность населения западных стран, которые будут отныне обеспечивать спрос на продукцию с лучшими показателями цены и качества.

Во-вторых, механизмы товарообмена в современном мире стали чрезвычайно сложными. Так, американский автомобиль лишь наполовину состоит из американских деталей. Европейский автомобиль на 40% состоит из американской электроники и на 30% из запчастей азиатского производства.

В-третьих, восстановить 200 тыс. рабочих мест, исчезнувших вследствие переноса производства в другие страны, попросту невозможно без риска нанести серьёзный урон всей мировой промышленности, считает журналист. Перепрофилирование, образование и повышение мобильности населения выглядят более дешёвыми способами решения проблемы.

Мало того, судя по утверждённому Европейским союзом списку американских товаров, в отношении которых Брюссель намерен ввести ответные пошлины, в Европе в эти протекционистские меры тоже не очень-то верят, полагает автор. Этот список имеет, по мнению журналиста, скорее «символическое» значение, поскольку перечисленные в нём товары не имеют реального экономического веса.

Пошлины коснутся, к примеру, кукурузы, арахисового масла, бурбона, сигар, сигарет и всех видов табака, джинсов, мотоциклов Harley Davidson, теней для век, игральных карт и прочих товаров, отличие которых в том, что они производятся на территории США. При этом, как утверждает Сильвестр, главной мишенью европейцев стала продукция «сельскохозяйственных» штатов, жители которых проголосовали на президентских выборах 2016 года за Трампа.

Однако настоящую панику в мире бизнеса вызывает система американских санкций, отмечает Сильвестр. Сегодня, к примеру, желая оказать давление на власти Ирана, Дональд Трамп запрещает любым европейским предприятиям работать в этой стране под угрозой серьёзных штрафов и запрета на работу в США. Та же тактика применялась американским правительством и в отношении России, однако в том случае Европейцам удалось выторговать для себя немало исключений.

Санкции могут быть наложены на все расчёты, ведущиеся в американских долларах. А поскольку единственной валютой для международных финансовых операций является доллар, «жизнь и смерть» всех предприятий, ведущих расчёты в долларах, находится в руках американцев, поясняет эксперт.

Единственный способ для европейских предприятий защититься от этой угрозы — обратиться за помощью и гарантиями к правительствам, однако последние мало чем могут им помочь, не имея возможности предложить альтернативу, отмечает журналист. Остаётся надеяться на то, что объединённая Европа найдёт политическое и юридическое решение этой проблемы, заключает автор.