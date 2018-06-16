Обозреватель Figaro: Трамп — «одинокий ковбой» на страже национальных интересов США

Президента США Дональда Трампа любят выставлять «плохим учеником» в классе западных лидеров, проповедующих многостороннюю дипломатию и свободный рынок, пишет обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. Однако, по мнению журналиста, на самом деле глава Белого дома в лучших американских традициях воплощает образ «одинокого ковбоя», в одиночку отстаивая национальные интересы США.

По мнению обозревателя Le Figaro Эрика Земмура, мир неправильно воспринял известное фото с саммита «Большой семёрки», на котором президент США Дональд Трамп сидит напротив обращённых к нему европейских лидеров. По мнению журналиста, многим хотелось увидеть Трампа «изолированным», «двоечником западного класса», получающим взбучку от своих партнёров. Это, по его словам, устроило бы европейских лидеров и западные СМИ, «сделавших враждебность к американскому президенту своим принципом».

Однако на самом деле фото — в лучших американских традициях — изображает Трампа «одиноким ковбоем», одержавшим победу над злодеями, уверен Земмур. Ещё одна интерпретация: на фото изображён феодальный правитель в окружении подданных — правитель, защищающий их с оружием в руках и являющийся их «сеньором», не терпящим, когда его «обкрадывают».

Стремление Трампа защищать американские интересы, а точнее интересы американского рабочего класса, а не немецких автопромышленников, не голосовавших за него, хорошо вписывается в этот образ.

В той же традиции «обновлённого феодализма» президент США вёл на прошлой неделе переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По убеждению автора статьи, Трамп «взял на себя огромный риск», пожав руку и тем самым придав легитимности «коммунистическому диктатору», которого он сам ещё несколько месяцев назад называл «маленьким человеком-ракетой», ради решения вопроса, долгие годы «отравлявшего» правление его предшественников.

Приверженность Трампа принципам «двусторонней дипломатии», «договорённостям тет-а-тет» в ущерб «многостороннему» подходу шокирует «прекраснодушных» европейцев и их СМИ. Западные элиты больше не верят ни в силу наций, ни в их суверенитет, ни в мощь их оружия или их лидеров, уверен Земмур. Им хочется верить, что «завтра весь мир будет управляться рынком на манер Европейского союза».

Однако, как напоминает журналист, этот «многосторонний» подход, в котором преимущество получают международные организации, с каждым днём ставит под сомнение всё большее число стран: Китай, Россия, Турция, а также Венгрия и Польша.

«Долгое время американцы делали вид, что защищают международное право и концепцию многосторонности для того, чтобы гарантировать защиту своих национальных интересов. Трамп отбросил это лицемерие, посчитав, что отныне оно обернулось против интересов США», — уверен обозреватель Le Figaro. И этот «переход границ» главе Белого дома не могут простить западные элиты ни в Европе, ни в Америке, заключает автор.