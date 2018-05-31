Figaro: министр торговли США не советует Европе отвечать на пошлины — Трамп в долгу не останется

Как заявил в интервью Le Figaro министр торговли США Уилбур Росс, обострение «торговой войны» США с Европой возможно только в случае, если ЕС ответят на введение заградительных пошлин на ввоз стали и алюминия в США. По словам министра, этот шаг может спровоцировать ответную реакцию Дональда Трампа. Как сообщается, окончательное решение о вводе пошлин будет принято Белым домом 31 мая до полуночи.

Министр экономики США и один из «столпов» администрации Дональда Трампа, 80-летний Уилбур Росс накануне решения Белого дома в интервью Le Figaro рассказал о своём видении перспектив «торговой войны» США с Евросоюзом, а также объяснил, зачем Америка собирается вводить пошлины на ввоз алюминия и стали из других стран.

Как сообщил Росс, Белый дом должен обнародовать решение о том, вводить ли пошлины 31 мая до полуночи. В противном случае все существующие сегодня договорённости с той или иной страной истекут. Как подчеркнул министр экономики США, заявление должно быть сделано до открытия фондовой биржи или после её закрытия — поскольку «совершенно очевидно», что решение американской администрации, «каким бы оно ни было», окажет влияние на финансовые рынки.

По словам американского чиновника, смысл введения торговых барьеров на ввоз алюминия и стали для США не в получении финансовой прибыли. Так, в цене автомобиля доля пошлины на сталь будет составлять меньше 1%. Что касается алюминия, из-за таможенных тарифов цена банки колы увеличится всего на 1 евроцент. Цель США состоит в том, чтобы сократить избыточные производственные возможности Китая и других стран.

Как отмечает издание, Европа сегодня отказывается вступать в переговоры с США до тех пор, пока не будет уверена, что новые барьерные тарифы её не коснутся. Однако, как подчёркивает Росс, для Китая намерение ввести пошлины не стало препятствием для диалога с Соединёнными Штатами, и он не видит причин, почему Евросоюз решил вести себя по-другому.

При этом Уилбур подчеркнул, что США не желают «торговой войны» с Европой, поскольку, имея торговый дефицит, потеряют в этом случае больше ЕС, торговый баланс которого положителен. Тем не менее, «если обострение и будет, оно случится из-за решения ЕС принять ответные меры», убеждён министр. В этом случае Дональд Трамп также может задуматься об ответе, намекнул член американского правительства. «Вы же видели его реакцию, когда Китай решил ответить», — напоминает министр.

Однако «даже настоящие войны заканчиваются переговорами», примирительно заключает Росс, добавляя, что США «готовы вести диалог со всеми». При этом он обращает внимание на тот факт, что ЕС отказывается от переговоров с США, но говорит с Канадой и Мексикой. «Странно, что это нас называют изоляционистами», — удивляется американский министр торговли.

Кроме этого, глава торгового ведомства отверг заявления о том, что торговый дефицит США является следствием избыточного потребления и недостатка сбережений у американского населения, и обрушился с критикой на Всемирную торговую организацию, которую назвал «крайне неэффективной». По его словам, урегулирование споров внутри ВТО занимает слишком много времени, а каждая жалоба выглядит «протекционистским жестом», даже если речь идёт о простом соблюдении правил организации.