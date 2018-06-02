FT: ЕС ответил на пошлины США бойкотом переговоров о торговле

Евросоюз в ответ на введение Вашингтоном пошлин на европейские сталь и алюминий пообещал прекратить переговоры с США о либерализации торговли, сообщает Financial Times. Между тем, как подчёркивается в материале издания, перспектива «торговой войны» рискует стать «испытанием» для европейского единства: отдельные члены ЕС, включая Германию, всё же склоняются к продолжению диалога с Вашингтоном, опасаясь дальнейших мер с его стороны.

«Трансатлантическая напряжённость», вызванная введением президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении поставок стали и алюминия из других стран, в пятницу продолжила накаляться: представители Евросоюза, которого также коснулись эти меры, пообещали, что блок не станет возобновлять переговоры с Вашингтоном о либерализации торговли, пишет британская Financial Times. По данным газеты, соответствующее заявление сделала вчера в ходе пресс-конференции еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

«Мы ни в какие переговоры вступать не будем, — цитирует Мальмстрём FT. — Мы предлагали диалог и переговоры в будущем на том условии, что они устранят эту угрозу. Они этого не сделали, так что вот». «Они говорят: «Америка прежде всего», а мы отвечаем: «Европа едина»», — также отметила чиновник.

Как напоминает обозреватель FT, «упрёк» по поводу пошлин также высказал в телефонной беседе с господином Трампом президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер, в частности, подчеркнул, что данные меры «незаконны», являются «ошибкой» и, в сущности, представляют собой проявление «экономического национализма, который ударит по всем, включая США». Кроме того, Макрон предупредил Трампа о том, что ЕС «будет реагировать твёрдо и симметрично, приняв соответствующие меры в рамках правил Всемирной торговой организации», говорится в материале.

До Макрона на решение Трампа «гневно» отреагировали союзники США по обе стороны Атлантики, отмечает автор статьи. Так, в Брюсселе пообещали пожаловаться на действия Вашингтона в ВТО и ввести ответные пошлины на американские товары; конкретные категории товаров будут выбраны из списка, уже переданного ЕС в организацию и включающего сигареты, мотоциклы марки Harley-Davidson, сахарную кукурузу, арахисовое масло и виски. «США не оставили нам выбора. Наши американские друзья отворачиваются от всего, что пахнет многосторонним подходом», — заявил по этому поводу председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Ввести пошлины на американские товары пообещала и Канада, подчёркивается в статье. Премьер-министр страны Джастин Трюдо в четверг «дал ответный выпад» в сторону Вашингтона, напомнив о тесных связях между его страной и США. «Канадцы служили вместе с американцами на фронтах двух мировых войн и Кореи, — заявил Трюдо. — Мы сражались и погибали бок о бок везде — от нормандских пляжей до афганских гор. И чтобы Канаду воспринимали как угрозу национальной безопасности США — такое просто уму непостижимо».

Как полагает обозреватель FT, нынешняя напряжённость станет «испытанием» для Евросоюза и покажет, сможет ли блок не вступать в торговые переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока не будут отменены пошлины: тогда как, например, Франция, выступает за «жёсткую линию» в отношениях с США, некоторые члены ЕС — как, например, Германия, являющаяся крупным экспортёром — могут поддаться соблазну пересмотреть свою стратегию из-за угрозы эскалации «торговой войны». Поскольку Трамп уже предупредил европейских партнёров о том, что в ответ на любые контрмеры с их стороны Америка будет вводить дополнительные пошлины, в Берлине опасаются, что следующей «мишенью» станет немецкая автопромышленность, поясняет журналист.

Пошлины на автомобили действительно станут гораздо более серьёзным ударом для Европы: в прошлом году объём экспорта немецких автомашин в США достиг $20,2 млрд, а британских — $8,6 млрд, отмечает автор. При этом представители автопрома Германии уже дали понять, что выступают за диалог с США, пишет обозреватель FT.