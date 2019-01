Tagesspiegel: ЕС ответит на американские пошлины своими

Ещё в четверг утром французские СМИ цитировали высказывание министра торговли США Уилбура Росса о том, что США не хотят торговой войны. Как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, это утверждение звучит почти цинично, потому что уже через пару часов американский министр сообщил: таможенные пошлины на сталь и алюминий вступают в силу.

С этого момента государства ЕС, наравне с Канадой и Мексикой, больше не будут пользоваться исключительными правами в этом вопросе. С 1 июня таможенные пошлины на импорт европейской стали в США составят 25%, на алюминий — 10%.

Это решение грозит обострением торговой войны, отмечает немецкая газета. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отреагировал на заявления американского министра незамедлительно. «Мы будем защищать наши интересы в полном соответствии с международным правом», — подчеркнул он.

В своём аккаунте в Twitter Юнкер написал: «Это плохой день для мировой торговли. США не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из США. Мы будем отстаивать интересы союза в полном соответствии с международным торговым правом».

It’s a bad day for world trade. US leaves us no choice but to proceed with a WTO dispute settlement case and the imposition of additional duties on a number of US imports. We will defend the EU’s interests, in full compliance with international trade law. https://t.co/J3wPW5Ew7K pic.twitter.com/aDlOWcSgRv