Tagesspiegel: ЕС ответит на американские пошлины своими

После долгих переговоров и двух отсрочек США всё-таки ввели таможенные пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Это решение грозит обострением торговой войны, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа будет отстаивать свои интересы в рамках ВТО и введёт ответные пошлины на импорт ряда товаров из США. Эти встречные меры подготавливались с того момента, как президент Трамп впервые заговорил о таможенных пошлинах в марте.

Ещё в четверг утром французские СМИ цитировали высказывание министра торговли США Уилбура Росса о том, что США не хотят торговой войны. Как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, это утверждение звучит почти цинично, потому что уже через пару часов американский министр сообщил: таможенные пошлины на сталь и алюминий вступают в силу.

С этого момента государства ЕС, наравне с Канадой и Мексикой, больше не будут пользоваться исключительными правами в этом вопросе. С 1 июня таможенные пошлины на импорт европейской стали в США составят 25%, на алюминий — 10%.

Это решение грозит обострением торговой войны, отмечает немецкая газета. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отреагировал на заявления американского министра незамедлительно. «Мы будем защищать наши интересы в полном соответствии с международным правом», — подчеркнул он.

В своём аккаунте в Twitter Юнкер написал: «Это плохой день для мировой торговли. США не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из США. Мы будем отстаивать интересы союза в полном соответствии с международным торговым правом».

It’s a bad day for world trade. US leaves us no choice but to proceed with a WTO dispute settlement case and the imposition of additional duties on a number of US imports. We will defend the EU’s interests, in full compliance with international trade law. https://t.co/J3wPW5Ew7K pic.twitter.com/aDlOWcSgRv — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 31 мая 2018 г.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер, в свою очередь, заявил: «Сегодняшнее решение по сути своей неверно и вредно для европейцев, но также и для самих США». По его словам, Евросоюз в ходе переговоров представил Америке привлекательный проект, но там всё решили протекционисты. «Мы будем действовать сообща и решительно. Это включает возможные встречные меры», — подчеркнул немецкий министр.

Как сообщается в статье, эти встречные меры подготавливались ещё с того момента, когда Трамп объявил о таможенных пошлинах. Уже запланировано ввести пошлины на сельскохозяйственную продукцию, виски и мотоциклы в размере €2,8 млрд.

Дело не должно было зайти так далеко, отмечает издание. С тех пор как Трамп объявил о таможенных пошлинах в марте, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём неоднократно пыталась повлиять на решение США, но смогла добиться только двух отсрочек. Как поясняет немецкая газета, проблема заключается в том, что страны ЕС рассчитывали полностью и на долгое время добиться для себя исключений по таможенным пошлинам и лишь после этого собирались сделать Вашингтону ответное предложение. Однако по словам Росса, США не были готовы выполнить это условие, и сначала требуется решить некоторые проблемы. Какие именно, американский министр не уточнил.

Между тем европейцы были готовы покупать у США больше сжиженного газа. Также предусматривалась возможность облегчить американцам продажу ряда товаров, в том числе машин, в страны ЕС. Но достигнуть соглашения с США теперь будет непросто, пишет Der Tagesspiegel. Как предостерегает Уилбур Росс, президент Дональд Трамп едва ли просто проигнорирует заявленные европейцами встречные меры.

Тем не менее представители немецкой экономики считают правильным, чтобы ЕС занял в данном вопросе чёткую и твёрдую позицию. «В спорных случаях встречные меры необходимы, чтобы укрепить положение ЕС, — считает президент Объединения торгово-промышленных палат Германии Эрик Швайцер. — В противном случае существует опасность, что уступки с нашей стороны будут приводить к всё новым требованиям из США — в ущерб нашей экономике». Председатель Германского объединения союзов работодателей Инго Крамер также придерживается мнения, что «общий сильный ответ Евросоюза» в данной ситуации непременно необходим.

Впрочем, некоторые представители немецкой экономики считают, что при введении ответных мер ЕС должен действовать очень осторожно и обдуманно. На кону стоит многое — особенно для немецкой экономики, которая сильно зависит от экспорта, признают авторы статьи. Почти половину ВВП Германии составляют продажи товаров и услуг за рубеж. При этом немецкая экономика в состоянии осилить американские пошлины на сталь и алюминий: лишь 5% экспорта стали из Германии уходит в США: Франция, Польша и Италия — для неё значительно более важные торговые партнёры в этой области, подчёркивает Der Tagesspiegel.