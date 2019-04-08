Frankfurter Allgemeine: в Берлине растёт разочарование Лондоном из-за брексита

В правительстве Германии растёт разочарование Лондоном из-за брексита, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Берлин, как и Париж, с неудовольствием следит за всё новыми попытками Великобритании отложить выход из ЕС. По словам государственного министра МИД Германии Михаэля Рота, короткая отсрочка брексита будет принята к рассмотрению лишь в том случае, если британцы ясно изложат план действий на дополнительное время, которое им может предоставить Евросоюз.

В правительстве Германии растёт разочарование из-за Лондона, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Правительство в Берлине повышает давление на Лондон в том, что касается переноса срока выхода из ЕС на дату позднее 12 апреля. В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила об отсрочке до 30 июня.

Государственный министр МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот по этому поводу заявил в интервью изданию: «Короткая отсрочка принимается к рассмотрению только в том случае, если будет новая ситуация, связанная с принятием решения, — а для этого к 12 апреля большинство в Лондоне должно выступить за соглашение о выходе. Госпожа Мэй до сих пор не разъяснила в достаточной мере, как она собирается к этому прийти».

Михаэль Рот и его коллеги из других стран подготавливают решение глав стран и правительств к среде. По его словам, возможность длительной отсрочки, как предлагал Дональд Туск, остаётся открытой. Однако на этот случай ЕС требует больше ясности по поводу того, каким образом Мэй собирается использовать предоставленное время.

В беседе с журналистами Frankfurter Allgemeine Рот опроверг слухи о том, что отсрочка брексита вызывает стратегические разногласия между партнёрами по ЕС. «Я, как и моя французская коллега, с растущим разочарованием слежу за тем, как Великобритания отклоняет один срок за другим, чтобы прийти к регулируемому выходу», — рассказал государственный министр МИД Германии. В пятницу Париж яснее всех высказался против долгой отсрочки брексита.

Во время обсуждения среди представителей ЕС Испания и Бельгия примкнули к этой позиции. Недовольство вызвал твит британского консерватора Джейкоба Рис-Могга, в котором он написал, что в случае долгой отсрочки Лондон должен вести себя максимально «сложно». По словам Рота, такие комментарии вызывают у него растерянность. «Так не пойдёт!» — подчеркнул дипломат в интервью Frankfurter Allgemeine. Он требует, чтобы Мэй и лидеры консерваторов ясно заявили о своей конструктивной позиции: «В конце концов, нам нужна надёжность и на случай, если ответственность в правительстве поменяется».

В ближайшую среду главы стран и правительств ЕС соберутся в Брюсселе на экстренное заседание по поводу британской просьбы об отсрочке. Это грозит стать для Мэй испытанием на прочность и внутри её консервативной партии.

Между тем британский министр финансов Филип Хэммонд уверен, что переговоры с оппозицией по поводу выхода из тупика брексита могут иметь успех. На встрече министров финансов ЕС в Бухаресте в субботу он сказал, что обсуждения с лейбористской партией будут продолжаться. «Я испытываю оптимизм в отношении того, что нам удастся достичь какого-либо рода соглашения», — отметил Хэммонд. Правительство намерено подойти к переговорам непредвзято и без красных линий.

Напротив, лейбористы разочарованы тем, как до сих пор протекали переговоры с правительством, отмечает немецкая газета. «Мы хотим, чтобы переговоры продолжались», — заявил эксперт партии по вопросам брексита Кейр Стармер. Однако для этого правительство должно быть готово к компромиссам. Политик лейбористской партии Диана Эббот в субботу также потребовала большей подвижности: «Нет никаких сомнений в том, что неразбериха, в которой мы застряли, — это неразбериха Терезы Мэй».

В то время как споры вокруг брексита продвигаются крайне медленно, с британскими заграничными паспортами всё поменялось очень быстро, отмечает издание. Несмотря на отсрочку по брекситу, на документах уже отсутствует надпись «Европейский союз». Такие паспорта нового образца британцам выдаются с 30 марта, то есть со следующего дня после первоначально запланированной даты выхода Великобритании из ЕС.