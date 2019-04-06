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Independent: на новых британских паспортах не будет надписи «Европейский союз»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Великобритании уже начали выдавать гражданам паспорта, на которых нет слов «Европейский союз», пишет The Independent. Как отмечает издание, британские власти приступили к выдаче подобных документов, даже несмотря на то что страна ещё не вышла из ЕС.
Independent: на новых британских паспортах не будет надписи «Европейский союз»
Twitter
Правительство Великобритании уже начало выдавать британцам паспорта, на обложке которых нет слов «Европейский союз», пишет The Independent. И это несмотря на то, что брексит пока откладывается.
 
Британские власти начали выдавать подобные паспорта, поскольку изначально планировалось, что выход страны из состава ЕС произойдёт 29 марта.
 
В Министерстве внутренних дел Великобритании уже заявили, что паспорта со словами «Европейский союз» всё ещё будут выдавать, пока имеющийся запас не будет исчерпан, однако люди не смогут выбрать, какой из двух вариантов им достанется.
 
«Чтобы использовать оставшийся запас и добиться оптимальной стоимости для налогоплательщика, паспорта со словами «Европейский союз» будут и дальше выдаваться в течение короткого периода времени после этой даты. Для британских граждан не будет никакой разницы, используют ли они паспорт со словами «Европейский союз» или без них. Оба варианта будут равнозначно пригодными для путешествий», — заявили в МВД Британии.
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Independent Великобритания Европа
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