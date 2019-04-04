CNN: «Разъединённое Королевство» — брексит парализовал Великобританию
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ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Эта палата потворствовала Европе слишком долго… (слышатся неодобрительные возгласы).
Его правительство не способно править…
ДЖОН БЕРКОУ, спикер палаты общин парламента Великобритании: К порядку! К порядку! Что-то многовато у нас шума и улюлюканья. К порядку! К порядку! К порядку!
…а его законодателям для защиты от общественного гнева необходима помощь полиции.
МУЖЧИНА: Анна Субри — фашистка! Анна, ты фашистка!
Британия, по идее, должна быть одной из богатейших и самых стабильных стран в мире, но её вооружённые силы сейчас приведены в состояние повышенной боеготовности, а её граждане закупают еду и лекарства.
ДЖОН БЕРКОУ: К порядку!
В стенах первого в мире парламента даже в самые спокойные моменты ощущается раскол и раздрай.
ДЖОН БЕРКОУ: Не надо мне рассказывать, каков протокол в этой палате!
Но сейчас момент отнюдь не спокойный, и британская парламентская система кажется парализованной и охваченной хаосом.
ДЖОН БЕРКОУ: Смотрим направо — 286 голосов. Голосов против, слева — 344. Получается, что победили противники, победили противники. Отпереть двери!
За последние недели успело случиться крупнейшее поражение британского правительства в истории — его план по брекситу отвергли в парламенте уже трижды; теперь идут разговоры о четвёртой, отчаянной попытке протолкнуть его через законодателей.
В этот ужасный бардак Великобритания погрузилась в результате референдума о брексите 2016 года.
ДЖОН КВЕСТ, ведущий CNN: …народ Великобритании на референдуме высказался за выход из Европейского союза.
А затем премьер-министр Дэвид Кэмерон, который выступал за то, чтобы Великобритания осталась в Европе, поспешно оставил свой пост.
ДЭВИД КЭМЕРОН, премьер-министр Великобритании (на момент референдума по брекситу): Затем я думаю, я пойду во дворец и подам прошение об отставке. Так что в этот дом позади меня уже к вечеру среды въедет новый премьер-министр. Большое спасибо.
В тот же день Кэмерон прославился ещё и тем, что Британская национальная вещательная компания записала, как экс-премьер напевал себе под нос, пока уходил… писать мемуары.
ДЭВИД КЭМЕРОН: Ту-туууу-ду-ду. Ах да (снимает микрофон).
И вот, пост перешёл к Терезе Мэй — новому лидеру, который, определённо, знает, как нужно двигаться. А ещё у неё есть точное представление, что же значит брексит.
ТЕРЕЗА МЭЙ: Брексит значит брексит.
Только она не обмолвилась о том, что брексит ко всему прочему значит ещё и мучительные переговоры с Евросоюзом, во время которых ей порой приходится очень непросто. В особенности трудно даются эти дурацкие автомобильные дверцы на важных саммитах.
Неизбежно возникают разговоры о смене лидера.
МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Вы претендуете на лидерство и всё в этом духе?
МАЙКЛ ГОУВ, министр окружающей среды Великобритании: Нет.
МЭТЬЮ ЧАНС: Букмекеры из Ladbrokes утверждают, что вы один из фаворитов…
МАЙКЛ ГОУВ: Я не верю в ставки.
Возможно, всеобщее голосование, уже третье за четыре года, поможет сдвинуть дело с мёртвой точки. Сама премьер-министр пообещала подать в отставку — пусть только парламентарии поддержат её план по брекситу. Есть вероятность, что ей в любом случае придётся уйти.
Брексит может и не состояться до конца мая, но конец Мэй брексит обеспечить ещё может.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.
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