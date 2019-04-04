CNN: «Разъединённое Королевство» — брексит парализовал Великобританию

Эпопея с брекситом длится в Великобритании уже три года и с течением времени ситуация всё больше заходит в тупик, передаёт CNN. Правительство Терезы Мэй и парламентарии никак не могут договориться, как должен выглядеть выход из ЕС. Брексит, который и не думает осуществляться в ближайшее время, грозит премьер-министру потерей поста.

Добро пожаловать в Разъединённое Королевство.

ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Эта палата потворствовала Европе слишком долго… (слышатся неодобрительные возгласы).

Его правительство не способно править…

ДЖОН БЕРКОУ, спикер палаты общин парламента Великобритании: К порядку! К порядку! Что-то многовато у нас шума и улюлюканья. К порядку! К порядку! К порядку!

…а его законодателям для защиты от общественного гнева необходима помощь полиции.

МУЖЧИНА: Анна Субри — фашистка! Анна, ты фашистка!

Британия, по идее, должна быть одной из богатейших и самых стабильных стран в мире, но её вооружённые силы сейчас приведены в состояние повышенной боеготовности, а её граждане закупают еду и лекарства.

ДЖОН БЕРКОУ: К порядку!

В стенах первого в мире парламента даже в самые спокойные моменты ощущается раскол и раздрай.

ДЖОН БЕРКОУ: Не надо мне рассказывать, каков протокол в этой палате!

Но сейчас момент отнюдь не спокойный, и британская парламентская система кажется парализованной и охваченной хаосом.

ДЖОН БЕРКОУ: Смотрим направо — 286 голосов. Голосов против, слева — 344. Получается, что победили противники, победили противники. Отпереть двери!

За последние недели успело случиться крупнейшее поражение британского правительства в истории — его план по брекситу отвергли в парламенте уже трижды; теперь идут разговоры о четвёртой, отчаянной попытке протолкнуть его через законодателей.

В этот ужасный бардак Великобритания погрузилась в результате референдума о брексите 2016 года.

ДЖОН КВЕСТ, ведущий CNN: …народ Великобритании на референдуме высказался за выход из Европейского союза.

А затем премьер-министр Дэвид Кэмерон, который выступал за то, чтобы Великобритания осталась в Европе, поспешно оставил свой пост.

ДЭВИД КЭМЕРОН, премьер-министр Великобритании (на момент референдума по брекситу): Затем я думаю, я пойду во дворец и подам прошение об отставке. Так что в этот дом позади меня уже к вечеру среды въедет новый премьер-министр. Большое спасибо.

В тот же день Кэмерон прославился ещё и тем, что Британская национальная вещательная компания записала, как экс-премьер напевал себе под нос, пока уходил… писать мемуары.

ДЭВИД КЭМЕРОН: Ту-туууу-ду-ду. Ах да (снимает микрофон).

И вот, пост перешёл к Терезе Мэй — новому лидеру, который, определённо, знает, как нужно двигаться. А ещё у неё есть точное представление, что же значит брексит.

ТЕРЕЗА МЭЙ: Брексит значит брексит.

Только она не обмолвилась о том, что брексит ко всему прочему значит ещё и мучительные переговоры с Евросоюзом, во время которых ей порой приходится очень непросто. В особенности трудно даются эти дурацкие автомобильные дверцы на важных саммитах.

Неизбежно возникают разговоры о смене лидера.

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Вы претендуете на лидерство и всё в этом духе?

МАЙКЛ ГОУВ, министр окружающей среды Великобритании: Нет.

МЭТЬЮ ЧАНС: Букмекеры из Ladbrokes утверждают, что вы один из фаворитов…

МАЙКЛ ГОУВ: Я не верю в ставки.

Возможно, всеобщее голосование, уже третье за четыре года, поможет сдвинуть дело с мёртвой точки. Сама премьер-министр пообещала подать в отставку — пусть только парламентарии поддержат её план по брекситу. Есть вероятность, что ей в любом случае придётся уйти.

Брексит может и не состояться до конца мая, но конец Мэй брексит обеспечить ещё может.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.