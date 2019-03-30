Washington Post: брексит отбил у европейских популистов желание рвать связи с ЕС

Наблюдая за тяжёлым разводом Лондона с Брюсселем, многие популистские или националистические партии на континенте отказались от курса на выход из ЕС. Вместо этого они надеются выиграть на предстоящих выборах в Европарламент и радикально изменить блок изнутри, пишет The Washington Post.

Всего три года назад во многих уголках Европы раздавались призывы последовать примеру Великобритании и покинуть ЕС. Лидер националистических и популистских движений континента говорили о необходимости устроить собственный вариант брексита, пишет The Washington Post.

Тем не менее у британского референдума 2016 года так и не появились подражатели. Он не привёл к расколу организации. Напротив, даже самые ярые критики Брюсселя пришли к выводу, «что лучше держаться внутри блока, чем переживать грязный многолетний развод», считает издание.

В прошедшую пятницу Соединённое Королевство должно было покинуть ЕС и «вернуть себе контроль». Но британский парламент до сих пор не может решить, как именно должна проходить процедура выхода, и стоит ли её вообще проводить.

Законодатели в третий раз отклонили сделку, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с лидерами ЕС. Фунт упал на фоне опасений, что 12 апреля Британия «как пробка вылетит» из блока, создав перебои с торговлей и передвижением.

По мнению экспертов, даже упорядоченный выход может на годы замедлить рост британской экономики. Политический и социальный разлад между сторонниками и противниками брексита также никуда не исчезнет.

Наблюдая за этим, влиятельные евроскептики от Скандинавии до Средиземноморья пересмотрели свой основный посыл. Они отказались от призывов покинуть ЕС и вместо этого выступают за менее радикальный подход — изменение организации изнутри. На политической сцене континента едва ли осталась хотя бы одна партия, которая поддерживала бы выход из блока в стиле брексита, утверждает The Washington Post.

Популисты и националисты сохраняют свои позиции благодаря недовольству, которое вызывает медленный экономический рост, миграция и «кажущаяся властность» руководства ЕС. Они хотят добиться децентрализации власти в организации и надеются, что майские выборы в Европарламент позволят им расширить своё влияние и воплотить идеи.

«Но несмотря на то, что европейцы изыскивают причины, чтобы поворчать на блок, у избирателей, судя по всему, нет ни малейшего стремления к окончательному разрыву. Более того, некоторые начали ещё больше любить Евросоюз», — отмечается в статье.

Рейтинг ЕС пошёл резко вверх в 2017 году, когда Лондон начал спор об условиях выхода. Новый опрос исследовательского центра Pew, проведённый в десяти европейских странах, показывает, что 62% их жителей позитивно относятся к организации.

Параллельный опрос общественного мнения показал, что 67% европейцев считают, что членство в ЕС приносит пользу их стране. Это наивысший показатель за 35 лет, обращает внимание The Washinhton Post.

Значительное число избирателей, даже те, кто поддерживает евроскептиков, ценят свободу передвижения и возможность жить в других государствах, которую предоставляет им ЕС. Им также нравится, что благодаря влиянию организации их странам проще «справляться с Китаем и Соединёнными Штатами».

В результате к настоящему моменту некоторые партии, в том числе Австрийская партия свободы, просто вычеркнули из своих платформ пункт о выходе из ЕС. Другие пошли на уступки или адаптировались после политических поражений. Например, лидер французских националистов Марин Ле Пен, которая предложила создать альтернативный Союз европейских наций.

Но, пожалуй, наиболее ярко эволюция отношения популистов к ЕС проявилась в Италии. В правительство страны входят представители двух партий, которые приветствовали референдум по брекситу, когда он состоялся. Сегодня они говорят, что последовать примеру Британии было бы «немыслимым».

Раньше крайне правая «Лига Севера» и более политически аморфное «Движение пяти звёзд» гораздо враждебнее отзывались о ЕС. Они обвиняли союзников в том, что они оставили Италию одну разбираться с миграционным кризисом и при этом обременили её вредными экономическими правилами.

Но, по словам итальянских политиков, обе ведущие партии изменили тактику. Это связано не только с их приходом к власти, но и с изменением настроений в обществе.

В прошлом году ни одна из партий не делала особого акцента на выходе из ЕС. А когда коалиционное правительство предложило на пост министра экономики академика, который называл евро «исторической ошибкой», в ситуацию вмешался президент Серджо Маттарелла. Он блокировал назначение, заявив, что обсуждение вопроса валюты требует серьёзного и публичного анализа.

Каким бы сложным ни был брексит, выход из ЕС для Италии может оказаться ещё более «хаотичным». Ведь как участнице еврозоны ей бы пришлось решать не только проблемы контроля границ, но и вводить новую национальную валюту или возвращать старую.

Член «Движения пяти звёзд» Марта Гранде, которая возглавляет комитет итальянского парламента по международным отношениям, признаёт, что несколько лет назад в её партии не было единого мнения о единой Европе. Но постепенно сложилось мнение, что ЕС необходимо критиковать конструктивно и улучшать.

«Лига Севера» и «Движение пяти звёзд» начали подготовку к майским выборам в Европарламент. Обе партии призывают обновить ЕС. Лидеры «Лиги» Маттео Сальвини выдвинул новый лозунг: «И теперь мы меняем Европу».

Аналитики говорят, что «мятежные» европейские партии надеются ограничить влияние ЕС на составление бюджета и привнести свои радикальные идеи о миграции в Брюссель. Но главным вопросом предстоящих выборов станет прочность союза, а не само его существование, заключает The Washington Post.