WSJ: «самопожертвование» Мэй едва ли спасёт её план по брекситу от провала

Популярное
-
Куба, Никарагуа и Венесуэла: Contra Magazin составил список вероятных жертв НАТО Contra Magazin
-
Hannoversche Allgemeine: российские самолёты в Венесуэле напомнили немецкому политику Карибский кризис Hannoversche Allgemeine
-
Порошенко: мой главный оппонент на предстоящих выборах — Владимир Путин ГОРДОН
-
Fox News: окончание расследования Мюллера должно стать «часом расплаты» для лживых СМИ Fox News
-
Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию Krytyka Polityczna
-
El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро El Periódico
-
Замглавы канцелярии президента Польши: никто не называл Путина персоной нон грата Radio ZET
-
Aargauer Zeitung: в годовщину натовских бомбардировок Сербия сердцем с Россией, а головой — в ЕС Aargauer Zeitung
INFOX.SG
-
Кадыров обратился к сбежавшему с места ДТП в Москве мужчине
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику ДТП на Можайском шоссе в Москве, скрывшемуся с места аварии, в результате которой погибли женщина и её 14-летняя дочь.
-
Роднина оценила сотрудничество Медведевой и Орсера
Известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о сотрудничестве Евгении Медведевой с канадским специалистом Брайаном Орсером.
-
В Кремле отреагировали на призыв Трампа к России покинуть Венесуэлу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, заявившего, что «Россия должна уйти из Венесуэлы».
-
Путин проинформирован о задержании Ишаева
Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
-
Российский гимнаст отказался выступать на чемпионате Европы
Россиянин Давид Белявский принял решение отказаться от участия в чемпионате Европы (ЧЕ) по спортивной гимнастике.
-
В янтаре из калининградского музея обнаружили неизвестных науке насекомых
В коллекции Музея янтаря в Калининграде учёные из Сибирского отделения РАН обнаружили неизвестных науке насекомых.
-
Международные резервы России выросли на 1% за неделю
Международные резервы России на 22 марта составили $487,1 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
-
Ишаев доставлен в Басманный суд Москвы
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве, доставлен в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
-
IAAF разрешила пяти российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила пятерых российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
-
Манекен, с которым столкнулся Заболотный, будет продан с аукциона
Бывший футболист, а ныне телекомментатор Евгений Савин объявил, что намерен продать с аукциона манекен с базы «Зенита», с которым во время тренировки столкнулся нападающий Антон Заболотный.
-
Путин поручил заключить соглашения о перевозках грузов по Севморпути
Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» к осени 2019 года обеспечить заключение соглашений с грузоотправителями, определяющих объёмы и стоимость перевозок грузов по Северному морскому пути.
-
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
-
«Милуоки» и «Шарлотт» сыграют матч регулярного чемпионата НБА в Париже
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила дату и место проведения матча регулярного чемпионата сезона 2019/20, который пройдёт в Европе.
-
Путин поручил выделить средства на терминал СПГ в Сабетте
Российский лидер Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года средства на строительство терминала СПГ «Утренний» в морском порту Сабетта.
-
Бывшему губернатору Хабаровского края Ишаеву предъявлено обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.
-
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву с официальным визитом впервые с 2011 года. Глава государства планирует принять участие в открытии отреставрированного здания эстонского посольства.
-
В Госдуме прокомментировали решение ЕС запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал решение Евросоюза запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.
-
В МИД России прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
В Министерстве иностранных дел России заявили, что противоспутниковые испытания Индии стали результатом деградировавшей ситуации в сфере контроля над вооружениями, к которой привели действия США.
-
Роднина поделилась мнением о Медведевой
Известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о 19-летней Евгении Медведевой, двукратной чемпионке мира и Европы.
-
«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮ
Норвежский футбольный клуб «Мольде» получит компенсацию от английского «Манчестер Юнайтед» (МЮ) за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать главным тренером «красных дьяволов» дольше ранее оговорённого срока.
-
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и собаку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку киргизской породы тайган.
-
Захарова заявила, что Волкер блокирует урегулирование в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что действия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера блокируют урегулирование в Донбассе.
-
Хованцев заявил, что Елисеев и Логинов в спринте на ЧР показали хороший уровень
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужской спринтерской гонки на 10 км на чемпионате России в Тюмени.
-
Президент Исландии возглавит делегацию страны на Арктическом форуме в России
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон возглавит делегацию своей страны на V Международном арктическом форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9—10 апреля.
-
Стало известно, когда МОК примет решение по статусу AIBA
Международный олимпийский комитет (МОК) определился с датой рассмотрения вопроса по статусу Международной ассоциации бокса (AIBA).
-
Бах ещё не принял решения о переизбрании на пост президента МОК
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах еще не принял решения о выдвижении своей кандидатуры на переизбрание на новый срок.
-
МИД: участники консультаций по MH17 решили не комментировать встречу
Россия, Австралия и Нидерланды договорились не давать публичных комментариев о прошедших консультациях по малайзийскому Boeing, разбившемуся на Украине в 2014 году.
-
Роднина связала провал в мужском фигурном катании на ЧМ с долгим доминированием Плющенко
Известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о причинах неудачного выступления российских фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме.
-
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
-
На Украине председателям избирательных комиссий присылают сообщения с угрозами
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что некоторым председателям избирательных комиссий стали присылать смс-сообщения с угрозами.
-
Роднина высказалась о конкуренции Медведевой и Загитовой
Известная советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила мнение относительно конкуренции на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.
-
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения
Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
-
Умер создатель самоходной артиллерийской установки МСТА-С Юрий Томашов
Скончался бывший генеральный конструктор ЦКБ «Трансмаш» Юрий Томашов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Ему было 89 лет.
-
Лавров встретится с главой МИД Белоруссии 5 апреля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем во время Совета министров иностранных дел стран СНГ, который состоится в Москве 5 апреля.
-
СМИ: Гризманн согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
По информации испанской прессы, нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн согласен пойти на снижение оклада ради трансфера в «Барселону».
-
Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного дела
СК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, о задержании которого ранее стало известно.
-
В Донбассе сбили наблюдавший за СММ ОБСЕ заминированный украинский дрон
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Донбассе был сбит украинский беспилотник с минами на борту, который снимал маршруты проезда патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и мог угрожать наблюдателям.
-
Тихонов раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону
Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Александр Тихонов критически отозвался о работе тренерского штаба сборной России, заявив о его неспособности подготовить команду к следующим Играм.
-
Захарова посоветовала Помпео прочитать мемуары Хиллари Клинтон
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о вмешательстве России в американские выборы.
-
Экс-глава МИД Британии заявил о «смерти» сделки Мэй по брекситу
Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что соглашение премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу королевства из ЕС «мертво».
-
WBA отреагировала на переход Усика в тяжёлый вес
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила украинца Александра Усика статуса чемпиона мира в первом тяжёлом весе, сделав его пояс вакантным.
-
Глава МИД Абхазии посетит Москву 1 апреля для встречи с Лавровым
Глава МИД Абхазии Даур Кове приедет в Москву, где 1 апреля проведёт встречу с российскими коллегой Сергеем Лавровым. Министры обсудят ключевые вопросы повестки двусторонних отношений.
-
«Барселона» уменьшила тренировочную нагрузку на Месси из-за проблем со здоровьем
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет получать меньшую нагрузку на тренировках, чтобы избежать хирургического вмешательства.
-
На Урале суд арестовал подозреваемого в краже 22 млн рублей из почтового хранилища
В Челябинской области Усть-Катавский городской суд арестовал одного из двух подозреваемых в краже почти 22 млн рублей из почтового хранилища. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
-
Число приёмных семей в Москве выросло в 7,5 раза с 2010 года
Число приёмных семей в Москве увеличилось в 7,5 раза с 2010 года, сообщает m24. К настоящему времени их количество достигает 2672.
-
В Госдуме оценили сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение компании «Спецтехноэкспорт» о том, что на Украине создали электромагнитное оружие.
-
МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
-
Самедов заявил, что к Кокорину и Мамаеву пускают только родных и близких
Игрок «Крыльев Советов» Александр Самедов, выступавший вместе с арестованными футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в составе сборной России, рассказал, что не может пообщаться с коллегами, так как к ним пускают только родных или близких.
-
Европарламент призвал к новым санкциям по Венесуэле
Европарламент одобрил резолюцию с призывом принять дополнительные санкции в отношении официальных лиц Венесуэлы, а также в отношении венесуэльских активов за рубежом.
-
Архитекторы разработали три варианта строительства въездных ворот в Крым
Главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва заявила, что специалисты разработали три варианта строительства въездных ворот на востоке полуострова.