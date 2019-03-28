WSJ: «самопожертвование» Мэй едва ли спасёт её план по брекситу от провала

Тереза Мэй дала обещание подать в отставку, если парламент поддержит её вариант сделки по брекситу, пишет The Wall Street Journal. Но, по мнению издания, этот шаг не убедил ни евроскептиков, ни ключевых союзников британского премьера, которые всё ещё намерены блокировать её предложение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала подать в отставку ради сохранения своего плана по выходу из Евросоюза. Тем самым она подтвердила свой статус «хромой утки» и дала старт интенсивной политической активности среди её потенциальных преемников, пишет The Wall Street Journal.

Тем не менее, по мнению издания, этот «жест самопожертвования» Мэй уже дал обратный эффект. Её политические союзники из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) заявили, что продолжат блокировать предложение главы правительства, в результате чего оно, весьма вероятно, будет обречено на провал.

В то же время попытка британского парламента взять инициативу по брекситу в свои руки «оказалась тщетной» и внесла ещё большую путаницу. Законодатели отвергли все восемь предложений, которые должны были заменить план Мэй. Но при этом подавляющее большинство депутатов согласились, что не хотят покидать европейский блок без сделки с Брюсселем, отмечает WSJ.

По словам издания, эти голосования показали всю «сложность выхода из сложившегося тупика». Но они, по-видимому, также свидетельствуют, что британский парламент хочет сохранить ещё более тесные связи с ЕС, чем намечала Мэй.

Между тем на встрече со своими однопартийцами премьер сообщила, что она начнёт процесс передачи полномочий, если её сделка наконец-то получит одобрение палаты общин. Хотя Мэй надеется провести соответствующее голосование уже в эту пятницу, она не назвала конкретных сроков своей отставки.

«Я очень чётко ощущаю настроения парламентской партии. Я знаю, существует стремление к новому подходу и новому руководству во второй фазе переговоров по брекситу. И я не стану этому препятствовать», — заверила Мэй.

«Я готова покинуть свой пост раньше, чем планировала, чтобы поступить правильно для нашей страны и нашей партии», — добавила она.

Премьер не пояснила, что она собирается делать, если её предложение не будет принято парламентом. Но Мэй уже говорила, что не будет возглавлять Консервативную партию на следующих всеобщих выборах, и давала понять, что не хочет возобновлять переговоры с ЕС ради новой сделки по брекситу.

Заявление Мэй о возможной отставке призвано увеличить шансы её плана по выходу из ЕС, который может быть вынесен на рассмотрение парламента уже в третий раз, но успех этой инициативы невозможно гарантировать. Если палата общин примет сделку премьера, то Британия покинет ЕС 22 мая. В противном случае к 12 апреля Лондону будет необходимо представить новый план, запросить отсрочку или выйти из блока без соглашения, поясняет издание.

Один из участников встречи евроскептиков Консервативной партии заявил, что, хотя среди законодателей противников сделки становится всё меньше, 30 консерваторов в парламенте могут «восстать» против премьера. Учитывая что действующее правительство является правительством меньшинства, «мятеж» подобного уровня вполне способен «потопить» сделку Мэй, рассуждает WSJ.