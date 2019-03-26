DM: британский парламент перехватил у Мэй контроль над брекситом

Палата общин парламента Великобритании в понедельник отобрала у премьер-министра Терезы Мэй контроль над процессом выхода страны из Европейского союза, сообщает Daily Mail. Как подчёркивается в материале таблоида, это стало возможным благодаря тому, что против премьера «взбунтовались» её же сопартийцы, включая трёх членов её правительства.

Британский парламент в понедельник «вырвал из рук Терезы Мэй контроль над брекситом», поддержав проведение серии голосований, которые смогут определить, как Великобритания будет покидать Евросоюз и станет ли она вообще это делать, сообщает Daily Mail.

Как уточняет обозреватель издания, палата общин 329 голосами за на 302 против поддержала поправку, предложенную бывшим министром Оливером Летвиным, позволяющую палате «взять дела в свои руки» в среду. Это, в свою очередь, даст членам парламента возможность выбрать «предпочтительный для них вариант брексита» путём нескольких «ориентировочных голосований».

По мнению автора статьи, в рамках «ориентировочных голосований» скорее всего будут рассмотрены не только более мягкие варианты брексита, но и возможность его отменить.

Как подчёркивается в материале, поправка была принята благодаря тому, что 29 членов Консервативной партии Великобритании — сопартийцев Терезы Мэй — «бросили вызов премьер-министру» и проголосовали за предложение. Среди «бунтовщиков» были три члена правительства Мэй, которые, согласно правилам партийной дисциплины, подали в отставку, включая замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричарда Харрингтона, министра по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистера Бёрта и замминистра здравоохранения Стива Брайна.

Как заявил, комментируя ситуацию, депутат-консерватор Ник Боулз, поддержавший поправку об «ориентировочных голосованиях», её принятие стало «гораздо более масштабной победой, чем мог надеяться любой из нас». «Теперь мы можем быть уверены в том, что правительство будет в своих решениях учитывать пожелания парламента», — заявил он.

В свою очередь, депутат-республиканец Гуто Бебб описал ситуацию так: «Масштабное поражение правительства и бескомпромиссные отставки министров Ричарда Харрингтона, Алистера Бёрта и Стива Брайна сегодня — это гвозди в крышку гроба сделки о брексите, и гвоздей этих теперь больше, чем хотели и в правительстве, и во всей стране. Премьер-министр отныне не контролирует этот процесс. И в этой чрезвычайной для страны ситуации нам нужно не красоваться перед публикой и не играть в рулетку с жизнями людей, а дать парламенту время, чтобы разобраться, что же из себя представляет брексит, и начать подготовку к важным демократическим выборам в Европарламент».

По данным Daily Mail, Тереза Мэй уже исключила возможность проведения парламентом третьего голосования по её сделке с Брюсселем и предупредила депутатов о том, что не может гарантировать исполнение всех их пожеланий, выраженных в ходе «ориентировочных голосований», поскольку члены парламента могут выдвинуть предложения, «о которых договориться с Евросоюзом будет невозможно».

По мнению Мэй, «вариантом по умолчанию» для Лондона остаётся жёсткий брексит, при котором страна покинет Евросоюз без заключения каких-либо договорённостей, а альтернативой этому будет проведение брексита в иной форме либо же организация повторного референдума. «Но сущность дела всё в том же — если палата общин на этой неделе не одобрит Соглашение о выходе Великобритании из ЕС и не готова выходить из блока без договорённостей, нам придётся добиваться (от Брюсселя. — ИноТВ) более долгой отсрочки брексита», — цитирует премьера Daily Mail. Как считает Мэй, это будет значить, что Великобритании придётся организовывать у себя европейские выборы и она не сможет гарантировать брексит, чего «нельзя допускать».