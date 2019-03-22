Le Figaro: огласив условия по брекситу, ЕС загнал Мэй в угол

На саммите по брекситу в четверг ЕС принял решение, призванное оказать максимальное давление на Терезу Мэй и Великобританию, пишет Le Figaro. По словам издания, Соединённое Королевство было поставлено перед выбором: заключить соглашение с Евросоюзом и получить отсрочку брексита до 22 мая или участвовать в выборах в Европарламент и отложить выход на более длительный срок. Если первый вариант маловероятен, то второй может закончиться для Мэй отставкой, подчёркивает газета.

«Потребовалось много часов, чтобы прийти к согласию», — отмечает Le Figaro, описывая состоявшийся в четверг саммит ЕС по брекситу. В финале этой встречи было принято решение, исполнить которое Великобритании будет непросто, отмечает издание.

По результатам прошедшей в Брюсселе встречи британскому правительству были предложены два варианта развития событий. Первый из них, по убеждению издания, маловероятен. Он предполагает одобрение соглашения о брексите в британском парламенте в ближайшие дни, в результате чего Тереза Мэй автоматически получит право на отсрочку выхода из ЕС до 22 мая. Если же проект соглашения снова не будет принят парламентом, Великобритания должна будет предоставить ЕС план нового соглашения до 12 апреля или покинуть Евросоюз без сделки.

Как поясняет газета, дата была выбрана не случайно: именно 12 апреля истекает срок подачи Великобританией заявки на участия в выборах в Европарламент. «Если вы решаете не организовывать выборы, вы не сможете находиться здесь (в ЕС. — ИноТВ) после выборов в Европарламент независимо ни от чего», — пояснил по окончании саммита президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам одного из европейских дипломатов, принятое решение дало ЕС возможность ограничить британцев в выборе. «Раньше у нас были (варианты. — ИноТВ): одобрение соглашения о выходе, выход без соглашения или участие в выборах. Сейчас это либо выход, либо участие в выборах», — отметил собеседник издания.

При этом трудно представить, чтобы сторонники брексита согласились на проведение выборов в Европарламент в стране, готовящейся покинуть ЕС, отмечает издание. Это означает, что Тереза Мэй должна будет сделать политический выбор: либо солидаризироваться с собственной партией и не проводить выборы, а значит гарантировать выход Великобритании из ЕС до 22 мая и, вероятно, без соглашения с ЕС об условиях, либо всё же провести выборы и попытаться добиться одобрения соглашения о выходе из Евросоюза в парламенте.

По словам Le Figaro, предложенное ЕС решение вынуждает британцев определиться со своей политической позицией и оказывает максимальное давление на Лондон, а также на саму Мэй, для которой это положение дел может закончиться отставкой. Источник издания в ЕС, однако, с такой точкой зрения не согласен: «Мы помогаем ей усилить давление на сторонников «жёсткого» брексита», — возражает он. Именно это и сделала глава британского правительства по возвращении в Лондон. «Сегодня настал час принять решение», — заявила Мэй, подчеркнув, что не рассматривает варианта об участии Великобритании в выборах в Европарламент.

По словам издания, для ЕС речь идёт в первую очередь о том, чтобы добиться от Великобритании ясности в отношении её дальнейших намерений до 12 апреля. После этого «все возможности останутся открытыми», подчеркнул председатель Европейского совета Дональд Туск по окончании саммита. По его словам, «британское правительство всё ещё сможет выбирать между соглашением, выходом без соглашения, длительной отсрочкой и отказом от применения Статьи 50».

По информации издания, саммит ЕС в четверг длился чрезвычайно долго из-за неспособности Мэй убедить партнёров в наличии у неё нового плана по брекситу, который мог бы получить одобрение британского парламента. По признанию Эммануэля Макрона, до приезда в Брюссель он полагал, что у Мэй не более 10% шансов добиться одобрения сделки, однако после того, как он услышал её выступление на саммите, шансы британского премьера упали до 5%. Дональд Туск в свою очередь назвал прогнозы Макрона «чрезычайно оптимистичными».

В конечном итоге длительные переговоры о сроках и условиях отсрочки брексита завершились утверждением предложения, которое было составлено президентом Франции несколькими часами ранее и обговорено с другими руководителями стран ЕС. В общей сложности встреча продлилась семь часов и проходила не в самой доброжелательной обстановке, сообщают источники газеты. Так, Дональд Туск был крайне раздосадован опозданием Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель к началу заседания и не пытался этого скрыть.

«Как бы то ни было, между 27 членами ЕС определённо наметилась трещина, — отмечает Le Figaro. — С одной стороны есть те, кто готов — или утверждает, что готов, — принять выxод Великобритании без соглашения. С другой — те, кто не хочет брать на себя подобную ответственность». Таким образом, принятое на саммите решение стало способом угодить и тем, и другим. «Логика принятого решения в том, чтобы переложить ответственность за брексит без сделки на Лондон без необходимости собираться на бесполезный экстренный саммит на следующей неделе», — пояснил европейский дипломат.