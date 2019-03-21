N-TV: от «жёсткого» брексита пострадает Германия — а США и Россия только выиграют

Отсутствие сделки между Великобританией и ЕС обойдётся Германии в сумму €10 млрд ежегодно, сообщает N-TV. Таковы результаты исследования, проведённого фондом Бертельсманна. Отмечается, что среди тех, кто выиграет от разрыва Лондона и Брюсселя, окажутся США, Китай и Россия.

В случае если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, Германия недосчитается €10 млрд годового дохода, пишет N-TV со ссылкой на исследование, проведённое фондом Бертельсманна. Как пишет издание, авторы исследования объясняют потери от брексита возвращением таможенных пошлин, которые приведут к удорожанию товаров, а также снижением конкуренции в Европе, что негативно скажется на ценах и зарплатах.

Не считая самой Великобритании, отсутствие сделки сильнее всего ударит по ориентированной на экспорт экономике Германии (следом идут Франция и Италия). Проведённая в рамках исследования симуляция «жёсткого» брексита показала, что Великобритания в таком случае потеряет €57 млрд годовых доходов (€875 на душу населения). Франция недосчитается €8 млрд, а Италия — €4 млрд. Авторы исследования подчёркивают, что заключение договора о выходе из ЕС значительно смягчит негативные последствия брексита.

Принимавший участие в исследовании Доминик Понатту отмечает, что €10 млрд в год — крупная сумма, однако это лишь 0,3% от ВВП Германии. По его словам, брексит по-разному отразится на различных регионах ФРГ: сильнее всего он ударит по Северному Рейну — Вестфалии, поставляющей в Великобританию много товаров. Кроме того, серьёзные потери понесёт Бавария, а также те регионы, где высока доля среднего бизнеса.

В случае наличия сделки между Великобританией и ЕС потери Германии составят €5 млрд, то есть в два раза меньше, информирует N-TV, а общие потери ЕС — €22 млрд.

Что касается стран, которые выиграют от брексита, то исследование называет в их числе США, Китай, а также Россию: это объясняется тем, что торговля внутри Европы подорожает, а значит станет выгоднее больше торговать «с остальным миром».

Как напоминает издание, многие политики, представители бизнеса и защитники потребителей предупреждали о разрушительных последствиях «жёсткого» брексита. В минувшую среду британский премьер Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату брексита на 30 июня (при этом Великобритания не будет участвовать в майских выборах в Европарламент).