Le Monde: просьба Мэй об отсрочке брексита вызвала раздражение в ЕС

Просьба Терезы Мэй о переносе окончательной даты брексита на 30 июня вызвала раздражение внутри ЕС, уставшего от промедлений британской стороны в вопросе выхода из Евросоюза, пишет Le Monde. Выбирая минимальную отсрочку, Тереза Мэй надеется склонить парламент к ратификации имеющегося соглашения с ЕС, однако одобрят ли её европейские страны, пока неизвестно, замечает издание.

В среду 20 марта Тереза Мэй, «следуя логике нестолкновения» со сторонниками жёсткого брексита, попросила ЕС об отсрочке окончательной даты выхода Великобритании из Евросоюза до 30 июня, напоминает Le Monde. Как отмечает издание, цель этого шага — «выкрутить руки британским депутатам» и заставить проголосовать за соглашение о расторжении отношений с ЕС, об условиях которого договорилась Мэй с 27 странами-членами.

Как заявили представители Даунинг-стрит, премьер-министр «не станет требовать длительной отсрочки» у Брюсселя. «Речь идёт о том, чтобы дать парламенту немного больше времени для того, чтобы прийти к согласию касательно дальнейших действий. Однако граждане нашей страны ждут уже без малого три года. Они устали видеть парламент, неспособный принять решение, и премьер-министр разделяет их нетерпение», — говорится в заявлении правительства.

Как сообщает газета, новая окончательная дата брексита должна быть единогласно одобрена всеми странами — членами ЕС на совете, который состоится в Брюсселе 21—22 марта. При этом, согласно внутреннему документу Европейской комиссии, содержание которого приводит агентство AFP, перенос сроков до 30 июня повлечёт за собой «серьёзные политические и юридические риски» для ЕС. Таким образом, руководство Евросоюза выступает либо за отсрочку до 23 мая, либо за перенос брексита по меньшей мере на конец 2019 года.

Как напоминает Le Monde, решение о переносе даты брексита было принято в ходе парламентского голосования в Великобритании 14 марта, однако премьер-министру следовало определиться, будет ли эта отсрочка кратковременной — до начала заседания новоизбранного Европарламента — или длительной, вплоть до 2020—2021 года. Выбор первого варианта означает настойчивость намерения Мэй добиться от парламента ратификации соглашения о брексите, которое было отклонено депутатами уже дважды, уверены авторы статьи. Кроме того, глава правительства подчинилась требованиям министров — сторонников жёсткого брексита, угрожавших уйти в отставку, в случае если правительство попросит у ЕС длительную отсрочку. По словам газеты, приверженцы выхода из ЕС без соглашения всё ещё надеются на неудачу Мэй в деле ратификации соглашения и выход Великобритании из ЕС «без сделки» 30 июня, несмотря на многочисленные предостережения против этой идеи, последствия которой для британской экономики и рынка труда могут быть катастрофичными.

«Выбирая кратковременную отсрочку даты разрыва отношений с ЕС, премьер-министр играет с огнём», — предупреждает издание. Даже если речь идёт о решении, которое сочтут более приемлемым в ЕС, а сама Мэй получит лишние три месяца на убеждение парламента, это новое пари выглядит рискованным, замечает газета. Во-первых, премьер-министр лишается главного рычага давления на депутатов — сторонников жёсткого брексита: угрозы длительного промедления, результатом которого станут ещё более мягкие условия выхода из Европейского союза. Во-вторых, хотя просьба о кратковременной отсрочке представляет для ЕС гораздо меньшую проблему, чем длительное промедление или риск брексита без соглашения, совсем не очевидно, что европейские страны согласятся дать Мэй то, чего она хочет, без гарантий и в кратчайший срок.

Выступая в среду в эфире немецкой радиостанции DLF, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что помимо заседания совета 20—21 марта ЕС потребуется ещё одна встреча на следующей неделе. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь объявил о готовности Парижа отказать Лондону в отсрочке, запрашиваемой премьер-министром при отсутствии трёх ключевых условий. Во-первых, целью отсрочки должна быть ратификация соглашения с ЕС, во-вторых, соглашение не должно быть пересмотрено в дальнейшем и, в-третьих, Соединённое Королевство не должно принимать участия в выборах в Европарламент.

«Уровень раздражения» в отношении «британской прокрастинации» таков, что на заседании совета в четверг Мэй, вероятно, придётся нелегко, отмечает издание. 27 стран-членов, вероятно, потребуют от главы британского правительства объяснений целей отсрочки. Официальная позиция Евросоюза тем временем остаётся неизменной: «единственно возможным» вариантом выхода Великобритании из ЕС является ратификация имеющегося соглашения.